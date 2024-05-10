退休前配息型ETF策略 以息養股放大投資報酬率

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在退休之前，若能善用核心／衛星資產的配息操作再投資（以息養股），投資績效及靈活度會比單純投資市值型標的，更有機會獲得突出的報酬成績。 不到50歲即達成月領10萬元配息的理財達人郭俊宏，整理出一套「以息養股月月配、放大投資報酬率」的ETF投資心法，帶領讀者實踐CASH行動法則，每月產出持續性現金流收入，每年參與股市市值成長，賺回人生自主權。本文摘自新書《最強配息型ETF全攻略》。

根據不同階段（退休前 / 退休後）的投資策略和財務狀況有所不同，反映出人們隨著年齡成長和退休臨近，他們的風險承受能力、收入來源和支出需求的變化。

在退休前的「累積期」，重點是積極的資產成長和積累財富；而在退休後的「領息期」則轉向保護資產並確保產生穩定的現金流收入，以滿足日常生活的開支。 在退休之前，若能善用配息操作再投資（以息養股），投資績效及靈活度會比單純投資累積型市值型標的，更有機會獲得突出的報酬成績。

在實際操作上，首先我們將資產分成兩類資產，一是核心資產、二是衛星資產。

1. 核心資產

核心資產是配息型ETF，也是整體投資組合的核心，通常可以佔總資產（本金加配息金額）的70%至80%。它們的成分股通常是低風險、長期投資以及傾向大型企業，例如持有價值股或高股息、高ROE（股東權益報酬率）的企業或指數等。佈建核心資產的投資目的在於獲得穩定的長期收益，管理原則是不頻繁交易，可能每半年做一次比例調整，事實上很多配息型ETF管理團隊也會定期的調整持股。

2. 衛星資產

衛星資產則是投資組合中協助資產衝高增值幅度的部分，當每月配息金額累積到總資產的20%至30%，即可再投入核心資產中。通常衛星資產包括風險較高、但報酬潛力更大的標的，例如熱門主題股、成長題材股票等。衛星資產的管理需要更加的靈活，可能需要根據市場條件進行較高頻率的交易，也包括設定停利/停損點和擇時買賣。

以息養股，放大核心資產收益

「以息養股」是一種配息再投資的策略，利用核心資產（股票型ETF）所產生的配息收入作為衛星資產（個股）的再投資資金。在不影響原始本金的可控風險下，定期或不定期投入風險較高的市場，進一步增加整體投資組合的獲利成長潛力。

假設投資人將配息投入衛星資產後，每年年終檢視時，衛星資產佔總資產的20％至30%以上時，可將超過佔比的衛星資產部位，再投入核心資產，形成80：20或70：30的核心、衛星資產比例。這樣的「每年再平衡」，可形成衛星資產逢高賣出，再投入核心資產，加大配息金額，放大現金流收入的循環機制。

以息養股策略的優點是能夠在退休前的累積期，透過配息再投資，放大核心資產的收益，同時保持投資組合的整體穩定度，並利用衛星資產的獲利潛力來提升整體的投資回報。不過，這也意味著我們需要善加管理衛星資產的風險，因為這類型資產通常更易受市場波動的影響。

退休前（累積期）的投資策略：

定期定額/股票型ETF（核心）+大型成長股（衛星）

在30至50歲的退休前（累積期）階段，我們面臨的人生財務情況，可能還是薪資收入穩定且逐漸增加的狀態，負債可能包括房貸、車貸或子女教育費用，同時我們需要積極的為退休儲蓄和投資。所以在這個階段，投資者的主要目標是資產成長和財富積累。同時，投資者可以承擔相對較高的風險，因此在核心資產的配置上，可以偏重於股票型的配息型ETF。

在景氣復甦期及繁榮期，投資人可增加對股票型ETF的配置比例，尤其是那些專注於科技、消費品等高成長潛力的ETF。比如投資於創新科技、可再生能源或有著長期成長趨勢的產業。也可以考慮配置較大比例的股票ETF，特別是大型成長型股票或指數型ETF，並透過定期定額的操作策略平均成本，分散波動風險。

至於我們要將核心資產的配息再投入衛星資產時，由於大多數是以月配息投入，在操作方式上更適合定期定額分批進場，並且必須設定停利停損點。

另外，由於衛星資產可投入波動較大的股票，但在盡量控制風險的考量下，最好依照4種景氣週期階段，挑選強勢股或相對抗跌的大型股、產業進行配置。

策，確保你的ETF投資組合的配息率，並持續優化整體的投資報酬率。