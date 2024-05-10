試車報告》豪華身價 家庭車優選 BMW 218i Active Tourer Luxury限量版

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全新世代BMW 2系列Active Tourer以超越同級的科技配備、實用機能性與靈活的空間，穩居豪華小型車霸主！為滿足更多年輕買家家庭用車需求，總代理汎德推出全新BMW 218i Active Tourer Luxury限量版，首批僅限200台，很幸運能優先體驗其試乘車。

拿到全新BMW 218i Active Tourer Luxury限量版，真的充滿期待，知道這是輛距離自己購買力最近的德國豪華車。車格比前代增大的它，除了八角形雙腎水箱罩也放大之外，整輛車出脫得流線又前衛，造型強調時尚動感，鈑金折線以精悍取勝，前下氣壩、側裙、後保桿兩側更綴以霧銀飾條，0.26cd低風阻車身從何角度看都很協調帥氣。

低風阻車身協調帥氣 Luxury Line風格套件更富個性

豪華車身價高，但買家終究想的都是要與眾不同，這點試駕車以限量版來凸顯，不僅標配光型變化智慧LED頭燈，還賦予Luxury Line風格套件，包括霧銀進氣口、前保桿水平鍍鉻飾條以及17吋V輻雙色切削鋁圈，讓其更富專屬個性。

懸浮曲面螢幕很科技化 BMW Operating System 9操作更直覺。

進入車內，一眼瞧見我喜歡的BMW控台配置：以10.25吋數位駕駛儀錶搭配10.7吋觸控顯示幕營造出的懸浮式曲面螢幕；也觸摸了用皮質包覆縫線的儀表台及Fine-wood尤加利木紋飾板控台，絕對的豪華車質感。提到10.7吋螢幕，此車也採用最新BMW Operating System 9，內含QuickSelect快捷選單和重點功能鍵，操作更快也更直覺。

同級唯一手機數位鑰匙2.0 懸浮式排檔座很精巧

試駕車配備很考究，多功能真皮跑車方向盤、Veganza透氣皮質雙前座、豪華型雙區恆溫空調都屬標配。主要還標配同級唯一BMW手機數位鑰匙2.0，但凡感應解鎖、啟動車輛等操作All in One，很炫的科技。

空間算試駕車另一大優點。懸浮式排檔座用得巧，讓其下方多了儲物空間；寬敞後座採40/20/40分離式設計，椅背傾倒後，行李容積可從基本470公升擴充至1,455公升！注意到感應式電動啟閉尾門為標配，相信很能打中家庭買家的心。

引擎扭力高達23.5公斤米 進階智能套件組優惠選配很值得

動力搭載BMW自豪的汽油渦輪引擎，馬力136匹，扭力高達23.5公斤米，零百加速具9秒實力。扭力峰值調在1500rpm，起步很有勁，加速輕鬆怡然，配合7速雙離合器自手排，換檔綿密，高速行駛更是細緻靜肅。值得一提，試駕車採用了優惠選配的「進階智能套件組」，涵蓋車況抬頭顯示、AR擴增實境導航、360度環景輔助攝影/環景碰撞錄影、遠端3D監控等功能，除了更添駕馭精確感，不論高速行駛、街道轉彎或倒車安全性都為之倍增，又是優惠價，非常值得。

基本規格表:

車型: 全新BMW 218i Active Tourer Luxury限量版

動力型式: TwinPower Turbo直三汽油渦輪增壓

排氣量: 1499c.c.

變速箱: Steptronic 7速雙離合器自手排

最大馬力: 136hp/4400rpm

最大扭力:23.46kgm(230Nm)/1500rpm

0~100km/h加速: 9.0秒

參考售價: 155萬元(未含選配)