試車報告》超有樂趣 MINI Countryman C

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在年初台北新車暨新能源車特展引發注目的全新世代MINI Countryman運動休旅，總代理汎德終於等到新車，配合車系組合一共引進MINI Countryman C、Countryman S ALL4、JCW Countryman ALL4等三款燃油車款，再加 MINI首輛純電休旅-Countryman SE ALL4。試駕者為MINI Countryman C。

拿到全新MINI Countryman，想到業者在介紹這款大改MINI時的一句話：專屬MINI人的智慧玩樂夥伴。較少有新車如此設定，是這次試駕的好奇之始。

大量採回收布料強化色調創意 座椅捨真皮改採全素Vescin合成皮

真的很少試車會有如一趟探索之旅。還沒上路，充滿設計感的內裝就先吸引我，考量永續理念，會產生污染的鍍鉻元素這次都不用，而在門板、控台乃至方向盤上則採用屬於回收性質的布料。進了車內看到用再生雙色織布做成漸層意味的門板就很喜歡，精緻且洋溢現代感；坐著的椅子也捨棄真皮材質，改採全素Vescin合成皮，挺舒適，據說還比真皮耐用。

OLED中控螢幕一如智慧手機 駕馭控鍵設計獨樹一格

基於迷你至簡設計原則，一大改變是駕駛儀表沒了，所有選項都內建到了直徑24公分的OLED中控螢幕上，上半部顯示車輛資訊例如車速、油量等，下半部則是涵蓋衛星導航、多媒體、通話功能等，簡單說就有如車用智慧手機，螢幕畫質細緻，操作也很直覺；連上無線Apple CarPlay之後，看起來也跟其他車輛螢幕顯示的況味不同，似乎更顯趣味十足。駕馭必用的引擎啟動撥桿、電子手剎車、排檔、駕馭模式等控鍵，特別設定在螢幕下方，讓用車也獨樹一格。

在OLED中控螢幕連上無線Apple CarPlay，畫面感更顯趣味十足。圖／于模珉

經典造型蘊含簡約語彙 車身精心配色隱藏設計密碼

大改的MINI Countryman外型依然很經典，採用短前懸、長軸距、寬廣車尾及大鋁圈，造型語彙簡約流線，但卻用細部來強化其SUV特性，例如輪拱折線很muscle，車身四周都特別賦予立體化的Vibrant Silver飾條和護板，連MINI LOGO和英文車名也是這用來取代鍍鉻的材質。還注意到，車頂弧線除了融入C柱，連C柱旁也精心設計了Vibrant Silver配色飾板。全新MINI Countryman到處都藏著設計密碼。

大改MINI Countryman寬廣的車尾，正下方為Vibrant Silver護板；英國旗意味直立尾燈換了新模樣。圖／于模珉

試駕之MINI Countryman C的正側面，車身比例相當好。圖／于模珉

試駕車搭載與BMW共用的直三渦輪引擎搭配48V，最大馬力170匹，扭力則達28.6公斤米，且是在1500rpm低轉速就可迸發，零百加速具8.3秒實力。這次試駕三人一車，在北海岸行駛輕鬆至極，這具引擎帶動1545公斤車重車身簡直游刃有餘，不只引擎運轉平衡好，這輛前驅底盤亦是穩重貼地，除了座艙滿是探索趣味，連駕馭也同樣意趣橫生。

基本規格表:

車型: MINI Countryman C

動力型式: TwinPower Turbo汽油直三渦輪增壓+48V高效複合動力

排氣量:1499c.c.

變速箱:7速Steptronic雙離合器自手排

最大馬力: 170hp/4700rpm

最大扭力: 280Nm(28.57kgm)/1500rpm

0~100Km/h加速: 8.3秒

參考售價:177萬元