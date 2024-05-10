阿默蛋糕 扮烘焙業ESG發展先鋒

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成立於1994年的知名烘焙品牌「阿默蛋糕」，秉持著「把簡單做到最好」經營理念，不僅在本業糕點餐飲營運成績亮眼，亦積極落實ESG，持續投入各項社會參與活動，盼以企業影響力，創造產業及社會共好良善的價值。

阿默早在30年前還沒有ESG概念時，就已有一些中心概念並宣導同仁從生活小地方開始落實。例如辦公室空調規定設為26℃，為新進同仁免費配發環保筷，影印紙重複再利用等。而產品包裝也要求採用可生物分解的塑膠袋與蛋糕包裝紙，即使受限於當時材質技術以及成本增加，仍然堅持盡其所能找尋友善環境方案。

近年來ESG概念興起，周正訓亦有一套見解。他也舉運河缺水、海外戰爭為例，這些天災人禍在破壞環境的同時，也造成運輸及其他成本上升，在此情況下，他思考後認為，沒有「E(環境)」就沒有「S(社會)」，沒有「S(社會)」就沒有「G(公司治理)」，這些環節都是緊緊相扣，也是各界應慎重看待的重要議題。

隨著永續意識提升及相關資源的增加，阿默也持續精進。去年也完成了2大永續計劃，一項是工業局委託TQF輔導阿默進行溫室氣體(碳)盤查及查證，另一項是獲選為台北市政府「永續台北好企機」ESG創新轉型先鋒隊，由KPMG為阿默進行內部討論整合，更系統化地從點、線、面進行思考，推動產業中不同議題、不同利害關係人的永續。阿默期許自身從上中下游共同推動，「上」指的是對原物料供應商的要求，包括提供對環境友善的食材與包材；「中」就是鼓勵同仁響應環保及能源管理；「下」則是消費者的參與，加入「Tasteme-惜食平台」及「Fun傘-共享雨傘」行列，減少資源浪費。

未來將鎖定幾個大方向持續前進。例如永續甜點品牌計劃，蛋糕原料選用符合「動物福利標章」的雞蛋與牛奶，以及台灣本土食材的產品開發；將可生物分解的甘蔗渣取代塑料，製成蛋糕包裝膜及小牙刀，讓農廢再利用，減少塑料使用；包裝設計上減少複合式材料的方式，有助於提升回收再利用效益。

阿默也積極投入各類社會責任，如與現代婦女基金會合作來改善弱勢女性的課題；推廣本土文藝創生與復興，守護台灣珍貴的文化；贊助與支持羽球賽事的舉辦，提升國內羽球競技水平及提倡運動風氣。

隨著阿默蛋糕影響力與日俱增，他們期待能成為烘焙業領頭羊，帶領業界建立規模經濟，降低整體業界相關成本，並促進正向循環。運用影響力引領業界共同改變，為產業帶來正向價值，這是阿默蛋糕的初衷也是未來的目標。