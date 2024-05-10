試車報告》愛上座艙豪華感 ALL-NEW CX-60 33T AWD Premium Sport

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展現自家研發豪華車功力，MAZDA正式導入ALL-NEW CX-60休旅車系，依動力編成涵蓋25S三款與33T三款，試駕車為車系旗艦ALL-NEW CX-60 33T AWD Premium Sport。

MAZDA深知以其廠牌定位，採精兵制是重要生存法則，既然當今車壇係以休旅車為主流，就也抓重點主推SUV，ALL-NEW CX-60正是該廠中型SUV新作。業界提供媒體試駕多以旗艦款為主，這次也是。

Noble Toughness造型設計闡釋精準 全車外觀採個性黑化原則

ALL-NEW CX-60外觀設計依循一個理念叫「Noble Toughness」，看其造型闡釋得挺精準。車頭挺MAZDA，魂動之翼風格結合很空力的下氣壩和左右進氣口，但Premium Sport蜂巢式水箱罩比CX-5碩大。提到碩大，試駕車即採20吋渦漩式鋁圈，且配合全車個性黑化原則，係採燻黑式樣，對提升車身氣勢大有助益。

暖沙棕內裝年輕且富視覺感 控台及鞍座設計自然天成

老實說，試駕車可能因屬鐵灰色，對其外表印象並不深刻。不過，進了CX-60座艙，整個視覺卻是煥然一新。「暖沙棕」內裝讓車室變得年輕且富設計感，尤其是暖沙棕麂皮質感中控台及門飾板，配合棕黑雙色皮質方向盤和暖沙棕色Nappa真皮座椅，必須說，這等豪華內裝應該很能打動其目標買家，尤其是沒小孩又有品味的頂客族。

MAZDA的Level 2智駕系統操作很易上手。棕黑雙色皮質方向盤質感亦佳。圖／于模珉

毫無意外，看到了MAZDA堅持採用的投影式抬頭顯示，也掃視到此車用12.3吋全數位駕駛儀表和12.3吋中央資訊螢幕所帶出的開闊格局，這個設計夠大器，卻又兼顧細緻度，特別控台下方寬大精緻的灰色髮絲紋中央鞍座，整體造型設計允稱自然天成。倒是MAZDA擺明CONNECT-NAVI僅供選配，車主須靠鏡射連接無線AppleCarPlay或AndroidAuto，但試駕過程連結AppleCarPlay並不順利，訊號接收敏銳度有待提升。座椅質感挺好，乘坐舒適度也令人滿意，4/2/4分離可折式後座極易躺平，平整度也很好。

45.9公斤米扭力很大 懸吊設定講究但偏舒適導向

動力走歐式路線，搭載直六渦輪增壓引擎搭配48V輕油電，最大馬力284匹；扭力很大，達到45.9公斤米，峰值rpm適中，油門輕盈有勁，動能給人充沛之感，稍微重踩即帶出隱隱的引擎聲浪，此車懸吊也講究，係前獨立雙A臂、後獨立多連桿設定，配合其全時四驅和KPC車身平衡控制，硬操也還是保有一定抓地力，只是懸載本質仍屬舒適導向。直白地說，ALL-NEW CX-60難掩魅力，競爭條件算很優，值得爭取堅持型品味買家。

基本規格表:

車型: ALL-NEW MAZDA CX-60 33T AWD

Premium Sport

動力型式:直六 e-SKYACTIV-G汽油渦輪增壓+48V輕油電

排氣量:3283C.C.

變速箱: SKYACTIV-DRIVE 8速手自排

最大馬力:284ps/5000~6000rpm

最大扭力:45.9kgm/2000~3500rpm

平均油耗: 14.0km/L

參考售價: 171.9萬元