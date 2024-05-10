運動本格 無敵性價比 24年式New Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance

台灣SUV市場開始進入肉搏，業界競爭硬碰硬，科技配備拼先進，車身一定要有專屬運動化套件。基於競爭考量，福特六和推出全新EcoBoost 180 ST-Line Sport、EcoBoost 250 ST-Line Performance等二款運動化車型，這次試駕正是頂級的New Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance。

放眼台灣現行SUV，Ford Kuga以其德國研發身價突出市場，每次試車看到其跑格身形，都會想起馬丁超跑、科隆研發中心等歐洲印象。

外觀賦予全車ST-Line套件 四輪紅色卡鉗好吸睛

消費者很現實，外觀套件總是越多越好。為此福特六和針對24年式Ford Kuga向原廠爭取配裝了全車的ST-Line套件，趁著試駕，我做了細部審視。為深化整車運動化氣息，從車頭至車尾，新增了燻黑蜂巢進氣格柵、前擾流飾板、車身同色飾板、霧黑側窗框、霧黑運動化車頂架、黑化鯊魚鰭天線、大型擾流尾翼、雙邊單出競技型排氣尾管以及19吋鷹爪雙色切削鋁圈。說到鋁圈，最吸睛的當屬四輪的紅色卡鉗，這是Ford與德國Continental公司合作開發的煞車系統，另含煞車油管與煞車感知器。也為了強化配備檔次，試駕車還標配內建AFS主動轉向照明輔助及具防眩光遠光燈功能的Dynamic LED智慧頭燈！

這個角度可全攬New Kuga的極致跑格身形，圖中還可見霧黑運動化車頂行李架及黑化鯊魚鰭天線。圖／于模珉

座艙配備套件強化熱血氛圍 類麂皮運動座椅質感舒適度俱佳

現在，業界最拼的當屬座艙配備。進入試駕車內，一眼看到12.3吋駕駛儀錶之上另有整合車用資訊的HUD抬頭顯示，就知Ford這次有備而來。福特知道試駕車強在那具2.0升渦輪引擎，駕控要比同級優，因此試駕車特別強化其熱血氛圍，有觀察到，這次座艙ST-Line套件包括炫紅環艙縫線、闇黑頂篷、運動碳纖維飾板、油門/煞車金屬踏板、迎賓踏板、腳踏墊等都全用上！ST-Line類麂皮運動座椅質感甚好，包覆性亦佳，坐起來很舒服；運動化皮質方向盤握感好，換檔撥片也是標配。豪華配備除了車室氣氛燈、左右恆溫空調、SYNC 3娛樂通訊整合系統(內建中文聲控)、原廠中文衛星導航必有，還另標配丹麥B&O音響以及SUV買家指名必要的電動啟閉尾門。

EcoBoost 250動力遠勝同級 標配AWD推升駕控優勢

比較上，試駕車搭載的EcoBoost 250動力確實遠勝同級，最大馬力250匹，扭力則高達38.7公斤米，在路上馳進可以感受其車身剛性極好，過彎時其歐系C2底盤的貼地紮實度也能充分發揮，尤其又標配AWD可分離式智慧四驅，能按路況調節前後軸扭力輸出，包含自動切換四驅或前驅，但凡有駕控優勢的車都得標配AWD。至於主動安全以其德國車本質更也是優勢，Ford Co-Pilot360全方位智駕輔助系統之完備允稱已是Level 2的極致。作為知名歐洲跑旅，24年式New Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance，最大競爭優勢就在其極高的性價比。

基本規格表:

車型: 24年式New Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance

動力型式: EcoBoost雙渦流渦輪增壓汽油引擎

排氣量: 1999c.c.

變速箱: SelectShift 8速手自排

最大馬力:250ps/5500rpm

最大扭力: 38.7kgm/3000rpm

參考售價: 119.9萬元

限時尊榮價(含舊換新):101.9萬元