于模車市觀察》從EV9榮膺2024台灣年度風雲車 看韓國車的崛起

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2024《Taiwan Car Of The Year車訊風雲獎》，在24位專業媒體評選團，經過第一、二輪不記名投票，最終由EV9贏得「2024台灣年度風雲車」桂冠榮銜，這也是Kia繼去年EV6贏得2023台灣年度風雲車之後再次連莊！這帶來兩大意義，一是：電動車的熱門化；二則是：韓國車終於討回屬於自己的公道。

電動車還會熱多久？放眼全球，觀察家看俏的居多，但變數並非沒有。最大推力在政府政策力推的中國大陸，特斯拉只是一大輔力，論數量之大之多，比亞迪的輔力更大。台灣呢？以其市場之淺碟和易被操弄，極可望成為全球電動車發展最快速的區域之一，油車就等著被消滅的份，而且應比預期快。

至於韓國車，何止Kia強，同集團的Hyundai當然也強，其純電車Ioniq 5銷售也很風雲，最近該車系性能版Ioniq 5 N也將悍然導入。這10年間，韓國現代集團進步之神速確讓車壇刮目相看，未來不僅日本車廠該當心，甚至歐洲車廠應已感受壓力。

2024《Tawian Car Of The Year車訊風雲獎》得獎名單

2024年度風雲車 Kia EV9

2024最佳國產小型車 Honda Fit

2024最佳國產中型車 Ford Focus

2024最佳國產小型SUV Toyota Yaris Cross

2024最佳國產中型SUV Honda CR-V

2024最佳國產中大型MPV Hyundai Custin

2024最佳進口小型車 Skoda Fabia

2024最佳進口中型車 Honda Civic

2024最佳進口中大型車 Skoda Superb

2024最佳進口大型車 Toyota Crown

2024最佳進口小型SUV Nissan Kicks e-Power

2024最佳進口中型SUV Mazda CX-60

2024最佳進口大型SUV Kia Sorento

2024最佳進口小型MPV Citroen Berlingo MPV短軸

2024最佳進口中型MPV Ford Tourneo Connect

2024最佳進口大型MPV Kia Carnival

2024最佳進口豪華都會車 Lexus LBX

2024最佳進口豪華中大型車 BMW 5 Series

2024最佳進口豪華中型SUV Lexus NX

2024最佳進口豪華中大型SUV Lexus RX

2024最佳進口豪華大型MPV Lexus LM

2024最佳國產電動車 Luxgen n7

2024最佳進口電動車 Kia EV9

2024最佳進口豪華小型電動車 BMW iX1

2024最佳進口豪華中大型電動車 Audi Q8 e-tron

2024最佳人氣車款(消費者網路票選) CMC Zinger