COMPUTEX 6月登場 AI三巨頭齊登台

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三巨頭AI晶片比較

COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）將於6月4日～7日於台北南港展覽館展開，本次大展將以「AI串聯，共創未來」為主軸，預計吸引1,500家參展商參加。包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）三大AI巨頭都將與會。

辣個男人—黃仁勳提前卡位，將在6月2日於台大綜合體育館舉行主題演講「AI生態系統的下一步發展」，並搶先在台北國際電腦展前拉開序幕。身為AI領域的領導者，輝達不斷培養並擴展AI生態系，壯大輝達宇宙。回顧去年，黃仁勳正式開啟AI時代，一手將台灣科技業推上國際舞台，今年輝達也將持續攜手台系供應鏈，再掀AI狂潮。

除輝達黃仁勳之外，蘇姿丰、基辛格、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、聯發科副董事長暨執行長蔡力行及美超微總裁暨執行長梁見後也將出席COMPUTEX並舉辦演講，AI伺服器晶片巨頭齊聚，大力爭取曝光之外，固樁角力戰也悄然展開，積極爭取最快速、大量之產能。

本屆COMPUTEX於6月3日蘇姿丰以「高效能運算邁向AI時代」主題演講揭開序幕，不過輝達提前將戰火於前一日點燃、率先吸引目光焦點；圍繞人工智慧，預料將再掀起另一波AI熱潮。

而AI也逐步自伺服器戰場延伸至邊緣端側，尤其以AI PC為關鍵。AMD、英特爾持續端出搭載NPU（網路處理器）之AI晶片，AMD也預告將於展會上宣布更多新一代AI PC消息。此外，英特爾攜手微軟共同定義AI PC，擬取得規則制定腳色，今年下半年英特爾也將推出「Arrow Lake」，全面支援筆電／桌機、採用20A製程；估計將正式開啟邊緣AI時代。

台廠扮關鍵要角，提供AI時代完整硬體支援，除AI伺服器之外，AI PC領域同樣完備。

輝達強調，合作夥伴將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品；其中包括宏碁、華碩、永擎、技嘉等台系大廠。AMD、英特爾同樣與台系供應鏈有緊密合作關係，英特爾甚至與工研院合作，加速AI散熱革命，提前布局能耗解決方案。