輝達首贏高通 稱霸IC設計

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2023全球前10大IC設計公司營業額

2023年全球前十大IC設計業者大洗牌，TrendForce調查，輝達（NIVIDA）首次超越高通，穩坐IC設計寶座，前十大業者營收合計約1,677億美元，年增12％。

展望2024年，AI熱潮帶動及雲端服務業者（CSP）持續擴大建設大型語言模型（LLM），AI相關應用將滲透至個人裝置，後續有望看到AI智慧型手機、AI PC等產品，預期今年全球IC設計產業營收年增幅續走高。

就全球IC設計業者前五強觀察，居首的輝達受惠GPU H100大賣，2023年營收達552.68億美元，年增105％，其中AI加速晶片全球市占率超過八成，今年H200及下世代的B100/B200/GB200將持續帶動營收成長。

排第三的博通2023年營收達284.45億美元（僅計算半導體部門），年增7％，AI晶片收入占其半導體解決方案近15％，預期今年除無線通訊業務營收持平，寬頻及伺服器儲存連線會接近雙位數衰退。

排第四的AMD（超微）2023年營收年減4％達226.80億美元，因PC端的需求下降與庫存去化，多數部門業務營收因此下滑，僅資料中心業務及嵌入式的業務經併購Xilinx（賽靈思）的貢獻成長17％，去年第四季發表的AI GPU MI300系列將成為貢獻2024年AMD營收成長的最大動力。

智慧型手機市況低谷衝擊下，排名第二的Qualcomm（高通）2023年營收達309.13億美元（僅計算QCT部門），年減16％，手持裝置事業及IoT事業需求不振，尤其大陸智慧型手機市場出貨量為過去10年來低點，惟高通積極推廣車用市場，預期至2030年車用市場營收可成長逾兩倍。

排第五的聯發科2023年營收達138.88億美元，年減25％，智慧型手機、電源管理IC、Smart Edge（智慧終端平台）業務均衰退。

2024年聯發科推出天璣9300獲不少陸廠採用，加上高階智慧手機出貨量預期成長，全年度將恢復雙位數正成長。