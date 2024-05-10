COMPUTEX概念股 買盤聚焦AI PC

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AI PC供應鏈搶新品商機

台北國際電腦展（COMPUTEX）6月初登場，市場聚焦2024年AI PC元年新商機，英特爾（Intel）、超微（AMD）、微軟鎖定該商機積極推出新品，IC設計龍頭聯發科攜手輝達（NVIDIA）合作的WoAPC晶片亦可望亮相，下半年PC市場「AI味」濃，宏碁、華碩、仁寶等多檔供應鏈業績看俏，押寶買盤搶先卡位。

2024年被譽為AI PC元年，英特爾2023年底推出代號「Meteor Lake」的Intel Core Ultra處理器後，為其首款搭載NPU的處理器，主打實現PC上的高效AI加速與邊緣推論應用，超微4月推出兩款全新商用AI PC處理器，下半年各家電腦廠主打AI PC新品蓄勢待發，供應鏈準備吃補。

美系外資看好，聯發科準備跨入AI PC領域，其與輝達合作的WoA PC單晶片產品最快有望此時亮相，而Arm架構AI PC晶片亦可望2025年中推出，喊高目標價至1,388元，換算仍有26％潛在獲利空間，助攻聯發科9日守穩平盤收1,095元，在權值股中相對抗跌，一度衝上1,125元創三周新高，法人連三日大買3,264張。

AI PC概念股因將至的換機潮，帶動相關供應鏈廠商業績重返成長軌道，拉貨動能浮現，筆電雙雄華碩、宏碁，散熱、載板、電源供應商的雙鴻、欣興、台達電等逆勢抗跌。

市場調查機構Canalys預估，今年全球AI PC出貨量將達4,800萬台，占整體PC出貨總量18％，2025年全球AI PC出貨量則會突破1億台，占全球PC出貨量四成，至2028年全球AI PC出貨量將達2.05億台，2024～2028年間年複合成長率高達44％，AI PC未來在PC市場至關重要。

群益投顧點出，第二季台股可聚焦三大AI題材：GB200供應鏈、COMPUTEX概念股、AI人型機器人，其中輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、英特爾基辛格三大半導體業大人物將在台齊聚，輝達也預計22日發布財報，相關概念股可望乘題材利多有所表現。