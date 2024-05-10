蔡政府８年 盤點台股表現

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蔡政府8年股市體檢

520倒數10天，盤點蔡政府任內八年股市成績，包括台股加權指數從8,095點起漲最高到20,883點，大漲12,787點、翻1.58倍，市值衝上2兆美元，護國神山台積電股價及市值均翻逾四倍，以及力推台股ETF及定期定額，兩大內資投信及政府基金齊力買超1.63兆元。

蔡英文2016年5月20日上任，期間台股面臨兩岸關係緊張無法突破、中美貿易戰科技戰、美國暴力升息、新冠疫情全球封鎖重創經濟、俄烏戰火不斷、高通膨等全球重大挑戰，惟台股仍一路創高。萬寶投顧董事長朱成志指出：「蔡政府想辦法讓指數上去，提出許多政策做法。」

力推ETF 吸引散戶入市

朱成志認為，首先是政府基金大舉買股，尤其力拱台積電，造就「護國神山」，如今台積電占台股權重達31.6％，正面來看，台積電大漲將台股指數墊上去，負面看則是形成市場扭曲，台股成台積電一個人的武林，以至於目前仍很多股票都處在低檔。

他強調，蔡政府另一個重要的政策，就是力推定期定額及ETF發行。由於國人有龐大的超額儲蓄，政策成功吸納內資散戶的資金入市，帶動投信近年來大買台股，成功抵銷2020～2022年外資賣超台股近2兆元的賣壓；政策積極推動當沖降稅，也有效吸引散戶大舉入市。

統一投顧董事長黎方國盤點蔡政府八年台股成績，包括今年4月10日指數衝上20,883點歷史新高；上市市值最高66.36兆元（突破2兆美元）；任內台股單日成交值衝上7,828.25億元歷史新高等，突破過去台股從未有的多項新高紀錄。

展望台股後市，兩大投資專家都認為台股還會再創高，朱成志表示，台股指數高點有機會在AI股、半導體股及台積電等領軍下，攻上21,000點新高，黎方國也樂觀看待學自然科學的賴清德總統，上任後將會務實面對並解決目前的兩岸僵局，以及缺電危機等問題。