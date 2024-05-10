童子賢再談核電 拋芬蘭模式

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童子賢近期對核能看法重點整理

和碩董事長童子賢近來多次針對核能、能源政策發表看法，加上工商界持續呼籲能源穩定供應，帶動此議題熱度。繼先前提出台灣供電可參考黃金組合外，童子賢再拋核二、核三廠可以延役，且採用芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）等新型核電廠，以降低電價成本的新論點。

童子賢從反核大將轉變為擁核人士的指標人物，加上工業總會引用G7對核能的立場，試圖說服新政府對核能改變態度，包括台電與經濟部等單位，多次就當前的政策立場提出說明。能源政策已成為新任總統就職倒數計時階段，最受注目的政策議題。

因提及OL3新型核電廠而受到部分人士批評的童子賢，9日對此回應，拋出此一想法的目的，是要提醒大家思考，科技持續的進步，應可找尋更有效率、安全係數更高的核電技術，而非指是台灣一定要採用OL3這個型號。

他強調沒義務為OL3行銷。主要希望大家要能思考新的核電技術，會比舊核電技術來的好，要考量的是安全、新穎的技術，不用執著是否要蓋OL3，或是批評這項作法先前出現的工程延宕。

童子賢並認為，核能只是一種技術，可以透過提高技術，好好管理；他甚至以電話為例指出，「黑色轉盤電話機經過60年的時間，已進化成了智慧手機，為何核能技術不會進步？」

只要透過效率提高的反應爐貢獻台灣的總發電量30％，配合陸續建置的綠電，零碳發電量也可明顯提高，如此一來，不僅可以追上國際低碳電力腳步，也有機會讓發電成本持續的下降。

「核能為何不能像航空業一樣，透過努力訓練提升技術，並訂出良好管理機制？」童子賢舉航空業為例說，在二次大戰結束後，航空業正開始發展。剛開始墜機的比例讓人怵目驚心，一般人認為，搭飛機比開車、騎機車還危險；但經過多年來大家的努力，包含嚴密的訓練、規範，以及推出許多的新管理措施，使得現在航空業安全性大幅增加，危險性比騎機車還要安全千倍之多。

童子賢強調，能源對人類社會十分的重要，如果使用不當，就會造成無法挽回的地球暖化現象，甚至可能毀掉地球文明。