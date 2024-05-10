台電：芬蘭經驗落地 需各界共識

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產業界憂心供電、喊話政府考慮發展核能，和碩董事長童子賢提議，可採用芬蘭OL3新型核電廠等作法以降低電價成本，為台灣帶來穩定電力。台電發言人蔡志孟9日對此表示，核電延役需多方共識，台電會配合國會討論，但也提醒須考量地質風險；他並指出，芬蘭案興建過程中因設備毀損，導致工期延宕12年才完工，造價成本也翻了3倍，最終每度電成本換算將近3元。

隨著準總統賴清德的新政府520上任在即，工商界持續呼籲能源穩定供應，並提出核能延役等建言。蔡志孟指出，台電研究過芬蘭的作法，該案在OL3機組興建過程中，曾因發生飼水葉片裂掉事件，導致工期延宕12年，最終成本甚至是原先預期的3倍，換算每度電成本近3元，此一模式要套用在台灣實施，需要各界的共識。

至於工總憂心供電問題恐讓企業出走，工總理事長潘俊榮也喊話政府考慮核能。蔡志孟指出，核電是否繼續運轉、或新增機組，都需多方共識、也要考量地震風險；他強調，台灣與他國不同之處在於位處地震帶，日前花蓮0403強震已造成核一、核二的核廢料貯存槽廢水溢出，因此，地質風險是核電延役與否的考量因素。

蔡志孟還說，即便是現在政府的能源政策，台電的供電機組都做足長遠規畫，所有電源的規畫都是「新增機組大於退役」，今年將增加443萬瓩機組、退役315萬瓩，至2030年時將淨增910萬瓩發電，高於用電負載預估增加的700萬瓩，且期間再生能源部分也會陸續加入3,000萬瓩的供電。

目前核一廠、核二廠已除役，核三廠1號機運轉執照也即將到期，為解套非核家園條款，國民黨已提案修法並交付委員會審查。蔡志孟表示，不論未來台灣核電要延役使用或新增機組，都要在核能安全、核廢料妥適處理、國會同意及民眾共識等多方向一起討論；至於近期立委的相關提案，國會將陸續展開討論，屆時台電會配合提供意見及審議的參考資料。