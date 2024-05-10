亞太運籌中心》石化、鋼鐵業：稅制、碳費規劃是關鍵

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各產業對亞太運籌中心政策建言

工總建言政府促成亞太運籌中心，石化公會理事長曹明認為，當前經濟正處復甦、調整局勢，亞太營運中心或許可提供另一突破的經濟模式，尤其台灣受限區域經濟稅率干擾，若能藉此形塑自由貿易市場，或能夠成為因應區域關稅的助力。

為爭取國內外企業在台營運總部，並壯大產業在國際間的影響力，準總統賴清德日前回應，並指出將請政院規劃此事，產業界聞訊均表示樂觀其成。

石化公會理事長曹明受訪時指出，台灣經濟發展主要仰賴對外貿易，正因欠缺天然、人口優勢，只能自身持續進行技術、產業、營運模式等突破，尋找營運成長、升級契機。石化產業近年配合高科技、生技、環保循環、能源等高值化趨勢、耕耘也能發揮推進助力。不過，亞太運籌中心所涉及的包括台灣產業技術、研發、銷售及稅制等議題，都需要政府支持並建立能夠吸引國際企業的免稅與自由市場環境，其中稅制規劃更是重要關鍵，要像香港、新加坡一樣在銷售、研發等方面提供參與誘因，方能確實發揮亞太營運中心的競爭力。

鋼鐵公會理事長翁朝棟除樂見此事，同時提出呼籲，在碳費即將開徵之際，應公平對待國內外鋼鐵業者。他建議在新政府尋求與國際接軌的同時，對於國內外廠商應一視同仁；國內鋼鐵業者積極響應政策進行減碳，加上碳費開徵在即，墊高營運成本，但部分外國進口鋼品低價搶單，甚至有進口高碳鋼材卻不需收碳費的不公平狀況，這將會影響國內鋼廠的競爭力，建議對於進口低價鋼品或高碳鋼品要給予限制或加徵碳費，保障國內業者權益。

全球自行車龍頭巨大集團強調，近期通膨、五缺、地緣政治、氣候變遷等是所有產業迫切面對的，且亟須藉由政府的協助，讓台灣產業更具競爭力。自行車產業在台灣有完整的供應鏈，期許新政府未來能持續強化台灣自行車產業在國際上的競爭優勢。