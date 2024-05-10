亞太運籌中心》生技、航運業高呼：可扮重要角色

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準總統賴清德呼應業界對台灣成為亞太運籌中心的期待後，生物產業協會名譽理事長李鍾熙認為，亞太運籌中心有機會助力台灣成為下一個高價值經濟的引擎。台北市輪船公會理事長鄭貞茂也表示，海上運輸對台灣經貿發展、能源供應均扮演重要角色，是推動台灣成為亞太運籌中心的要角。

李鍾熙說，他曾提過發展台灣成為「亞太精準醫療中心」的建議，因台灣具備六大優勢：醫療服務水準很高；有具規模的全民健保資料庫；科技研發人才充沛；4小時飛行距離內，幾乎涵蓋東亞所有的大城市；法規及財經制度透明；政府力挺生技產業。

若能推動「亞太運籌中心」，帶動來台就醫潮，從而拉抬其他醫療、保健及相關服務業的發展，就可能成為下一個高價值經濟的引擎。他建議新政府可先以生技產業為樣本成立「亞太精準醫療中心」，初步鎖定「癌症」的精準醫療。由於精準醫療需要健康及疾病大數據，而健保資料庫是一個台灣的優勢，再配合台灣的醫療水平和科技實力，生醫業有機會打進國際賽局。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷則強調，日本經濟學家大前研一1993年提出「亞太營運中心」概念時，是以高雄為主軸，新政府一旦落實此政策，擁有海空雙港－高雄港、小港國際機場的高雄市，將會是最大受益者。

台北市輪船公會理事長鄭貞茂說，希望政府在推動政策時，能讓本國籍航商有參與的機會。未來政府若能在海運發展政策上，聚焦「海運能源暨環境政策」、「船員人力資源政策」、「海商法暨引水法修法」、「海運數位化發展政策」等，就產業升級獎勵稅制優惠等深入探討，並新增提升商港競爭力等課題，相信將大幅提升海運業競爭力。