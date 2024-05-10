16千金在望 台股拚周線連三紅

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台股9日因外資翻臉轉賣超207億元，台積電殺尾盤扯後腿，以796元跌6元作收，使得加權指數以20,560點大跌139點、收當日最低點，險守5日線20,553點，不過，高價AI伺服器指標股緯穎領頭，千金股人氣不墜，10日AI散熱股健策將挑戰16千金，10日加權指數周線將力拚連三紅。

上市櫃公司4月營收將於10日截止公布，緊接著15日為第一季財報最後公告日，盤面個股面臨營收及財報檢視，財報優異股緯穎與世芯-KY爭股后、兩檔台股高息ETF-野村趨勢動能高息及群益科技高息成長，掛牌上市首日出師不利，盤中雙破發、美國忽鴿忽鷹、美股電子盤出現拉回，多重不確定因素干擾漲多的台股。

高價股9日受資金調節壓力加重，波動幅度加大，呈現漲跌互見走勢，股后世芯-KY一度瀕臨跌停，所幸盤中獲外資買盤力挺，收盤跌幅收斂至5.23％，收2,625元，對比第三大高價股緯穎因首季獲利衝高，股價上漲2.3％，收2,450元，來回差距縮小到10％以內。

川湖法說會甫落幕，因AI伺服器導軌需求正向，帶動上季營收成長，加上匯兌收益挹注，單季每股稅後純益（EPS）高達14.55元，優於市場預期。摩根士丹利證券與凱基投顧於法說會後同步上調股價預期，來到1,650元與1,590元。

同樣得利於AI應用點火，帶動散熱族群獲利躍進的健策9日也展現吸金氣勢，外資、投信齊力加碼，推升股價最高來到985元，距離重返千金梯隊僅一步之遙，有望蓄力挑戰歷史高點1,035元，成為台股第16千金。

萬寶投顧董事長朱成志分析，台股指數4月10日攻上20,883點歷史新高，台積電扮功臣，接下來台股何時可突破歷史新高，關鍵取決於台積電，若台積電826元歷史高點過不去，台股整理的時間就會拉長。

朱成志強調，外資連日回頭加碼後，於5月6日對台股今年來轉為買超，但9日賣超207億元後，今年來再度轉為賣超，從近年來外資操作來看，外資操作方向錯誤，研判應是對520有疑慮，抵銷了內資看好的「520行情」，但台股突破歷史新高是遲早的事，靜待外資對台股翻多。