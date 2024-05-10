年成長25%！廣達績優 締造史上最強4月

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電子代工大廠廣達4月營收973.37億元，較上月減少4.3％，不過與去年同期相比增加25％，寫歷年同期新高紀錄；今年前四月累計營收為3,562.77億元，較去年同期增加3.6％。廣達下周將舉辦法說會，預計公布今年首季財報。

廣達4月筆電出貨量為320萬台，廣達指出，由於3月季底拉貨效應墊高基期，4月筆電拉貨恢復平穩，使得筆電出貨呈現下降。目前觀察第二季筆電能見度仍偏低，且旗下筆電多以消費性機種為主，實際出貨量還是要看客戶拉貨情況及總體經濟需求。

AI伺服器方面，隨著北美各大CSP（雲端服務供應商）業者紛紛宣布擴大資本支出，AI伺服器仍會是廣達今年主要成長動能。廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前透露，GB200伺服器需求量很大，預計9月量產出貨，目前看來下半年晶片缺料有望舒緩，第二季將比第一季好，今年整體伺服器出貨表現應是逐季提升，並維持全年雙位數年增目標。

楊麒令指出，在各大CSP業者積極投入AI布建帶動下，預期今年AI伺服器占整體伺服器的比重有望優於去年的2成多，提升至主要份額（Major Share）；而為了因應強勁AI伺服器需求，廣達也持續擴張產能，今年美國加州、田納西州，以及德國廠持續進行擴張，增加海外組裝產能，因此今年的資本支出和去年相比會增加不少。

另外，仁寶同樣也於9日公布4月營收，為772.65億元，月減0.9％、年減2.2％；今年前四個月累計營收為2,768.36億元、年減4.03％。仁寶指出，現階段的出貨表現符合公司內部預期，第二季PC和非PC預計都會有個位數成長，而隨著下半年步入傳統旺季，加上AI PC新品帶動下，有望呈現逐季增溫的趨勢。

仁寶日前公布營運報告書，再端出營運三主軸，分別從營運端、技術段及成長端三大面向著手，透過持續導入數位化專案、強化AI投資及布局等方式，進一步創造公司長期價值。