安謀財測不美 台IP概念股齊跌

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英國晶片設計巨頭安謀（ARM）上季業績超越市場預期，但年度財測未能讓市場驚豔，拖累股價大跌。9日美股早盤安謀股價重摔7.1％，報98.54美元，不過今年截至8日收盤，股價累計大漲逾41％。

受此影響，台股IP（矽智財）概念股大幅走弱，世芯-KY、創意、M31、力旺、智原、晶心科、神盾、安國等全數走軟。

安謀預期2025會計年度（今年4月起）營收在38億至41億美元之間，調整後每股盈餘介於1.45至1.65美元，符合分析師預期的39.7億美元與每股1.54美元。

安謀預估本季（4至6月）營收介於8.75億至9.25億美元，調整後每股盈餘在32至36美分之間，略優於華爾街預期的8.66億美元和每股31美分。

安謀財務長柴爾德（Jason Child）受訪時表示，財測保守是想確保設定的目標與公司確信能達成的水準一致。部分授權協議難以確定認列時點，這也是安謀提供財測區間的原因。

在財報部分，安謀上季（1至3月）營收年增21％至9.28億美元，調整後每股盈餘為36美分，兩項數據皆超越該公司財測數據，並優於分析師預期的8.66億美元和30美分。

安謀的營收主要來自授權收入和權利金收入。上季權利金收入創下5.14億美元紀錄，年增幅達37％，大幅超越分析師預測的4.95億美元。授權收入較一年前同期激增60％，至4.14億美元，但未達市場預估的4.95億美元。

柴爾德表示，安謀上季簽定四件大型授權協議，帶動該季授權收入大幅成長。權利金部門則受惠於一款費率更高的新設計，採用Armv9架構的晶片占部門收入比重達20％，較前一季高出五個百分點。

安謀在致股東函指出，公司的長期策略涵蓋多項成長推手，包括權利金收入增加、AI資料中心對能源效率運算的需求攀升、運算子系統需求上揚，以及安謀獨特的軟體和設計夥伴生態系統。結合以上動能，安謀的長期策略能為未來提供永續成長。