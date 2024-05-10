華碩、微星 4月營收雙創同期新高

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兩大電競品牌華碩及微星4月出貨動能同步回檔，單月營收分別達416.23億及164.06億元，月減16.31％及0.05％，惟在整體PC產業逐步復甦、板卡市況回溫拉抬，兩品牌廠單月營收皆以雙位數年增來到歷年同期新高。

華碩4月集團合併營收年增33％、達416.23億元，其中品牌合併營收386.85億元、年增逾36％，在進入第二季傳統淡季初始，交出相對亮眼的表現。累計其今年前四個月集團合併營收達1,633.26億元，年增14.5％，品牌合併營收1,527.91億元，年增近17％，續站歷年同期第三高。

微星4月合併營收微幅月減0.05％、較去年同期成長25.14％，仍穩居單月營收高檔水位。其1到4月累計合併營收640.33億元，年增12.9％，為歷年來僅次於2022年的同期第二高。

隨著PC市場持續回歸正常季節性周期，上半年雖進入傳統淡季，不過長年在電競領域角力的華碩、微星，第一季適逢主板小旺季，加上顯卡市況續有復甦動能，尤在輝達NVIDIA RTX 40系列的高階顯卡仍有部分一卡難求的情況，同時在主流的中階顯卡產品銷售動能尚佳，皆為兩台廠在上半年帶來營軍利多。

另在營收比重占大宗主力業務筆電部分，隨著首波AI-ready的CPU平台推出，兩業者也在第一波的AI筆電端出全線新品，看好接續不僅英特爾及超微都還將有AI處理器新平台推出，行動處理器大廠高通亦將在5月下旬擴大戰線，兩業者對於AI PC後市換機利多皆樂觀。

華碩並預告將在5月21日、隨高通發布最新AI處理器，推出最新AI筆電新品搶下先機，為其在AI PC領域維穩領先群的地位。