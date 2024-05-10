多引擎發威，Q1獲利翻倍 宏碁 擴大不動產管理業務

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宏碁逐步擺脫去年PC產業谷底之際，旗下多重事業引擎動能亦持續發酵，今年首季甫交出獲利翻倍的成績，9日再公告砸下3.375億元、策略性投資兆基管理顧問公司，取得約兩成股權，進一步擴大在不動產物業管理之業務。

宏碁先前於2021年第三季間，為整合集團資源、優化子公司之營運，進行內部投資加構調整，另成立一新子公司宏碁智聯資產管理，負責集團相關不動產租賃／買賣等業務。

此回入股號稱台灣規模最大的物業管理公司，估將有利宏碁從集團內部之不動產管理業務擴展至更多物業管理。

在營運表現部分，宏碁今年首季合併營收年增12％、達588.32億元，毛利率、營益率及淨利率皆同步年增，稅後純益12.02億元、年增133.4％，每股稅後純益（EPS）0.4元，為2012年來同期第三高。

除了來自筆電、桌機等PC產品的營收及比重，皆較去年同期揚升，顯見整體PC市況正持續復甦回穩外，宏碁旗下非PC及顯示器業務的子公司及新事業，在該季營收比重仍占達29.4％的高水位，尤其在營業淨利的貢獻度，並占達57.6％，亦可見其推展多重事業引擎的營運策略，正持續發酵。

隨著AI PC成為市場主流發展趨勢，宏碁亦正逐步擴大採用AI處理器之產品線，從電競、專業創作者、商務型到一般消費型等機款，宏碁皆已陸續推出AI-ready的筆電新品。