國泰金好猛 連三月賺逾百億

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13家金控自結獲利

連三個月每月賺逾百億元。國泰金控9日公告4月單月稅後純益137.4億元，是去年同期的2.3倍，累積前四月稅後獲利509.4億元，創其同期歷史獲利次高，年增近297％，也是已公布4月獲利的13家金控中，首家賺破500億元，每股稅後純益（EPS）3.53元，暫居單月、累計及每股獲利的三冠王。

開發金控亦公告4月稅後純益24.25億元，累計前四月稅後獲利突破百億，達106.39億元，年增近153％，也是第六家進入獲利百億元的金控。

中信金控4月稅後純益51.07億元，累積前四月稅後獲利260.27億元，EPS為1.33元，單月獲利目前排名亞軍，累計及每股獲利應是第三名，4月獲利比3月減少逾3成，主要是中信銀行4月放款動能強勁，依規定需提列相關備抵，單月稅後僅賺26.37億元，未能夠蟬聯金控下銀行單月獲利王。

國泰金下銀行、產險、證券、投信前四月累計稅後純益皆創歷史新高，壽險則是歷史次高。主要貢獻來自國壽4月稅後大賺104億元，累計稅後賺351.4億元；國泰世華銀獲利4月稅後純益30.5億元，暫列4月金控下銀行第一名，累計稅後純益134.7億元，年成長12％，主要是今年把握利率高檔，增加外幣有價證券投資，累計淨利息收入年增逾1成，財管、信用卡帶動淨手續費收入呈雙位數成長。

14家金控僅剩富邦金尚未公告，其餘13家前四月稅後獲利合計1,677.95億元，比去年同期成長87.2％，估計金控前四月稅後肯定可賺破2,000億元，年增8成以上。

首季稅後純益303.8億元的富邦金，第一季暫列獲利亞軍，子公司富邦人壽投資大量台積電，在4月應有極大的未實現獲利，就看是否趁機實現，加上目前銀行獲利穩定、證券亦受惠台股交易量增，估計富邦金4月獲利亦不差。

前四月賺破百億元的金控已有六家，包括國泰、富邦、中信、兆豐、元大、開發，第一金有望在5月晉升百億元行列，預估不用等到6月，就有半數金控獲利可衝破百億元。