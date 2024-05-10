金控拚獲利 三支柱火力全開

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三大支柱力挺金控獲利向前衝。已公布4月自結獲利的13家金控，4月旗下12家子銀行貢獻193.8億元獲利最多，占率47％，8家壽險子公司4月則賺181.96億元居次，占率亦達44.5％，12家證券子公司4月賺33.24億元，亦逾8％。

高利率環境、新台幣貶值，加上台股交易量增，讓金控獲利三引擎持續發威，金控下12家子銀行前四月累計稅後已賺893.61億元，領先壽險的583.36億元、證券的174.56億元。金控主管分析，前四月獲利銀行持續穩定向前，壽險具爆發力，證券因股市熱絡受惠，其中前四月獲利年增翻倍的國泰金、開發金，皆有大型壽險子公司。

國泰金、中信金、開發金、及新光金旗下四大壽險合計4月稅後賺170億元，前四月累計賺逾500億元。壽險業者表示，4月新台幣貶值5.5角、貶幅1.7％，各家兌換利得都比3月增加，有助減緩避險成本壓力，加上4月海內外股票有不少波段操作機會，像台積電法說就出現修正波段，股票資本利得大豐收。

銀行方面，國銀新台幣整體的放款比重超過8成，央行3月底升息半碼後，利差擴大，搭配放款動能持續增溫，利差會漸入佳境，並在第二季起逐漸反應。另財富管理持續熱絡，加上房市回穩，且美國降息延後，全年SWAP（換匯交易）可望比預期高，銀行獲利成長性持續看好。

公股銀分析，今年美國降息確立，股債市相對回穩，14家金控樂觀看待全年獲利可挑戰破4,000億元，年成長有機會超過二位數，並挑戰2020年歷史次高的3,768億元。