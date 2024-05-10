源頭防範 三部會聯手阻詐 數位部、NCC、金管會全面合作

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三部會聯手從電信、金融、網路全面防詐。行政院會9日通過打詐專法，數位部將從數位經濟四大產業（網路平台廣告、第三方支付、電商、網路連線遊戲）進行源頭防詐；NCC將要求電信業者從四面向，嚴防詐騙集團透過電信詐騙；金管會則是從金融業及虛擬資產平台，嚴控帳戶成詐團騙錢工具。

未來網路廣告平台未依通知下架詐騙廣告，最高可罰2,500萬元，經專家審議可流量管制或阻擋連結，形同封網。且將要求包含TikTok等境外大型網路平台設置法律代表人，等同「類落地」。

在金流方面，數位部負責第三方支付業，金管會則是從金融機構及虛擬資產平台，強化認識客戶，並控管金流與幣流，避免詐騙集團透過各類帳戶取得不法所得。

銀行局副局長童政彰並表示，將建構金融同業間照會機制，遏阻人頭帳戶；同時強化金警通報機制，銀行接獲警方通報可馬上啟動聯防機制，即時攔阻資金流向下一個帳戶；對於疑似不法帳戶，現行是有受害者的「警示帳戶」可凍結所有功能，未來對於最常出現的「第二類帳戶」，即銀行認為交易異常通報警方，在警方檢視亦認為可疑並通告後，可先將可疑帳戶交易暫時凍結。

另外，亦會強化被害人保護，銀行及時攔阻金流後，不法帳戶裡凍結的錢，過去無法立即返還給被害人，未來在司法警察機關通知後，可儘快發還帳戶內剩餘款項或虛擬資產。

NCC則會要求電信業者從四大面向防詐，包括落實電信服務核對及登錄機制、阻絕利用電信服務從事詐欺、防止電信服務任意轉讓、管控高風險用戶濫用電信服務。

未來電信公司將確實核對、登錄用戶身分證明文件，配合司法警察機關通知限制或停止服務。為避免黑莓卡及非本國籍人士所使用的預付卡淪為詐欺工具，NCC將透過連結入出境資料庫、以及勞動部外國人士動態查詢系統，確實追溯用戶及使用人資料。