行政院政委羅秉成：明年H2進入詐騙控制期

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行政院會9日通過打詐專法，是否能讓台灣的詐欺犯罪案從高原期往下降，行政院政委羅秉成坦言，痛苦期會有點長，但專法搭配明年啟動的打詐行動綱領2.0版，有望讓詐騙案在明年下半年進入控制期。

羅秉成說，打詐行動綱領1.0版到今年年底結束，下半年會展開打詐行動綱領2.0的準備，預計明年啟動，在人力、預算等相關資源配置上會做調整跟強化。

對於內政部警政署示警，詐欺犯罪仍處發生高原期，羅秉成說，從數量上來看，去年比前年增加近3成，民眾會覺得詐欺很嚴重，這是因為打詐過程中把黑數逼出來。

羅秉成強調，希望藉由打詐專法配合打詐行動綱領2.0，明年下半年希望進入控制期，讓詐欺犯罪數量不再拉高，且開始往下。相信在執行打詐行動綱領2.0期間內，各部會聯手的打詐行動可產生抑制效果。

行政院長陳建仁9日親自主持打詐新四法記者會並表示，打詐專法三讀後，將是我國新法制里程碑，彌補現行規範不足，讓台灣走在國際尖端，有效打擊詐騙。

據內政部統計，在識詐方面，去年宣導觸及人次較111年提升，已達近3.4億人次，大幅成長1,728％；阻攔、圈存增加至93.79億元；165反詐專線接通數提升至43萬通。

阻詐部分，電支帳戶警示數從111年的1,458件下降至去年的122件；遊戲點數詐騙被害件數從1,600件下降至100件，兩者減少超過90％。至今年3月底，主動蒐報違規廣告達3萬2,434件，去年4月至今年4月，遊戲點數自動鎖卡平台的鎖卡總數為788筆、鎖定總金額逾233萬元。

懲詐方面，去年6月至今年3月，偵破詐欺集團件數從1,481件上升至1,909件；查獲犯嫌人數從1萬3,484人達1萬7,068人；查扣不法所得從26.3億元提升至38.77億元，上升近50％。