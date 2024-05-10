集團獲利增長 統一Q1財報佳

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統一近五季營收獲利 ●統一集團董事長羅智先。圖／本報資料照片

統一企業首季合併營收1,587.56億元，年成長20.8％，受惠轉投資統一超商、統一中控、統一食品本業等表現穩定，稅後純益55.34億元，年成長10.6％，每股稅後純益（EPS）為0.97元，較去年同期增加0.09元。

統一重要的金雞母統一中控首季淨利人民幣4.57億元，年減人民幣0.3億元，若是排除去年處分合肥統一部分土地及建物一次性收益，稅後淨利年增人民幣2.33億元，主要受惠食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格同比下跌及產能利用率提高，帶動整體營運效益。

統一指出，統一中控通路庫存維持健康，首季主要由飲品帶動營收，茶、果汁和奶茶表現較為突出；方便麵食品業務持續打磨產品力，豐富多元化場景，營收保持穩健增長。

金雞母統一超商首季稅後純益29.44億元、年增4.4％，主要因台灣及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等獲利增長。統一超商今年首季合併營收首度衝破800億元，創同期新高，主要在於持續深耕在地，線上線下積極展店等等均表現亮眼，有效挹注營收，加上家樂福營收於去年7月起併表，使得首季便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期大增252.48億元。

至於統一實因鐵產品售價較同期降低影響獲利，首季稅後純益1.53億元、年減49％，唯首季營收轉正成長，主要是飲料包裝市場因需求及成長力道維持而銷量增加，鐵產品銷量亦較同期增長，致第一季包裝容器事業部整體營收年增2.1億元、成長3.8％。

台灣神隆則因新藥委託開發等業務挹注，首季製藥事業部整體營收年增2.35億元、成長36.2％，稅後純益1.4億元、年增233.3％。