520推案 北台灣上看2千億

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520檔期北台灣各縣市預估推案量

看好資金行情、低首付專案奏效，建商520檔期推案潮來了！《住展雜誌》9日公布統計，北台灣都會區推案量可望重返4年前水準、上看2,000億元大關，其中焦點在新北市，四大百億指標案站穩C位。

住展雜誌統計，北台灣都會區今年520檔期，預估預售屋及新成屋推案量將來到2,134.6億元，為2021年以來高點，建商儼然擺脫連續升息、政策調控的陰霾，較去年實際推案量成長17.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2021至2023年政府祭出多項打房調控，包括房地合一稅2.0、預售屋實價揭露、央行連續升息、平均地權條例修正案上路，建商520檔期推案都不到2,000億元，不過今年房市買氣有低首付行銷、新青安房貸、資金豐沛、花蓮大地震激出看屋需求等助攻，使得建商新案紛紛大舉進場，推升520檔推案量重返2,000億元。

其中主力戰區在北北桃，共推2,036.5億元，囊括9成5，以新北市最熱門，估計有1,027億元新案推出，占比48.1％，光是百億大案就有四筆，包括新濠建設土城「新濠岳」，國泰建設和三井不動產的三重「RiVER PARK」、中和「METRO PARK」，及林口「春木林文化三路一段案」，穩站C位；另外，板橋、五股、淡水也有總銷30億至60億元的新案登場。

桃園案量排名第二，有526億元推出，占24.6％，百億元指標案為大園「璟都航空城」；另外，桃園市「璟都仰目」與商辦案「NFC 環球經貿中心」，各約80億、90億元。

台北市520檔預計有483.5億元的新案推出，占22.7％，百億指標大案以文山區「潤隆萬芳路案」最受矚目；中正區、中山區、北投區，各有60億、70億元的指標案。

新竹方面，以寶佳旗下益展建設的新竹市東區50億元新案為指標，其餘的案量則偏小。

陳炳辰指出，今年部分新案趕不及申請執照，因此未能趕上520檔期列車，讓下半年依然有戲，包括台北市中心，新北市板橋遠東通訊園區，桃園的青埔、楊梅，和新竹寶山等，均可期待。下半年美國大選前哨戰、囤房稅2.0上路，及新政府團隊是否有新政上路，都要觀察。