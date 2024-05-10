華航Q1賺翻倍 EPS0.51元

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華航客運強帶旺營運，今年首季營收486.45億元、年增13.94％，創同期新高，稅後純益30.99億元、年增137.29％，每股稅後純益（EPS）達0.51元。華航持續招兵買馬、客貨雙拚，今年陸續引進9架客貨新機，高密度增班、新增航點，9日宣布再招募逾百名客艙組員，全年招募120名機師。

華航表示，航空旅運需求顯著增強，今年預計引進5架A321neo客機，還有一架A350租機將投入營運。受惠1、2月農曆春節、寒假等連續假期，3月北美航線及進入賞櫻旺季的日本載客率皆達九成，推升首季營運動能，首季整體載客數優於去年同期。

第一季營收組成，客運收入330.06億元、年增34.45％，且較疫前2019年增加21.12％；貨運收入123.13億元，受整體市場趨緩影響，運價較去年同期略減，但4月底、5月隨AI、電商出貨，運價反彈。

展望第二季，華航客運夏季班表保持全線班次高密度，熱門東北亞地區每週提供近200班服務，東南亞地區迎合泰國、越南暢旺需求，台北-曼谷每周28班、高雄-曼谷每周7班，桃園-峴港天天飛，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並將於7月14日開啟台北直飛西雅圖航線，搶攻暑假旺季，看好客運營收持續走揚。