萬海轉盈 首季EPS1.65元 陽明、長榮獲利拚年季雙增

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海運漲風吹使貨櫃三雄財報備受資本市場關注，萬海9日率先公布第一季稅後純益46.23億元、每股稅後純益（EPS）達1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈；陽明、長榮將分別在10、14日公布首季財報，法人估，陽明首季營收季增33％、年增18％、轉盈無懸念，長榮季增27％、年增32％，獲利有望拚年季雙增。

在4月營收方面，長榮318.14億元，月增5.63％、年增42.43％；陽明4月營收149.44億元，月減3.88％、年增35.32％。陽明表示，營收月減受年後市場需求影響拉低平均運費；法人表示，4月底運價反彈、5月大漲，貨櫃三雄5月營運月增可期。

台股9日也瀰漫買船票登船的熱絡，近250億元資金押寶貨櫃航運股，萬海亮燈漲停鎖在58元，成交量逾6萬張，寫近五個月來單日最大量，漲停排隊買單逾7萬張；陽明上漲5.55％、收55.1元，成交量逾19萬張、居台股個股之冠，外資買超第二名為1.26萬張；長榮上漲2.89％、收177.5元。

全球經濟成長動能雖有改善，中東地緣政治若進一步升溫，將為全球經濟發展帶來重大影響。同時，國際貨幣基金（IMF）指出今年全球經濟成長約60％來自亞洲，並上調亞洲經濟成長預測至4.5％呈現穩定成長態勢，印度及中國大陸更是亞洲成長主要驅動力。

萬海表示，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降、景氣回溫等因素影響，預期營運穩健好轉，將謹慎檢視航線布局回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新，提升競爭力，萬海今年將有12艘新船加入營運，包括4艘13,100TEU、8艘3,055TEU。

萬海今年第一季營收因運價較上季明顯增長，加上美元兌新台幣匯率升值，帶動營運績效轉虧為盈。萬海在運價走揚的中遠洋航線占比逐漸拉高，堪與亞洲近洋線並駕齊驅。