陳冲：容積鬆綁如房市QE 不可濫用

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容積獎勵近期成爭議，前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，問題應該是長期以來對容積率制度的規劃不當。

陳冲表示，經濟上適當的量化寬鬆（QE），也許可有一時的榮景，但無節制的QE，將造成物價飛漲，通貨膨脹，遲早釀災惹禍。容積上的QE也是一樣，為防微杜漸，陳冲認為，內政部除研修都市計畫法第83-1外，不妨公布全台各地增額容積的總數、公益成效，也研究一下應否設定上限，以免造成「惡性容積膨脹」。

2006年3月時陳冲曾針對聯勤信義土地天價標售案建議，容積率移轉在性質上是以鄰為壑，將交通、公設、空汙、熱島效應等問題推給容積移入地區，對周遭民眾的衝擊，未追蹤評估，也構成房地價格的扭曲，應通盤檢討。

陳冲說，台灣容積制度，向來有法定容積、獎勵容積、容積移轉等措施，2008年底立法院又新增折繳代金方式。只要起造人有錢，即可憑空變出容積，代金代辦什麼，民意機關也沒追蹤考核的設計，此種修法可謂愈修愈退步，有違中央法規標準法及行政程序法的規定。

雖說城市發展、都市計畫多有因地制宜需要，許多細節都應由地方政府以自治法規訂定，但母法中不但欠缺折繳代金的原則，而且連折繳代金的法律定義，都付之闕如，這些涉及人民權利義務的事項，竟均由施行細則或行政規定代勞處理。

不動產專家常說，容積是公共財，容積較高的地區，應該就有相對較多的公共設施，以免影響生活品質，政府有管控容積的權力，相對就有維護地區容積品質的責任。陳冲強調，容積攸關人民權利義務，在此不僅指起造人的權利，還涉及周遭鄰近居民的權利，可惜長期以來，關於容積的管理，竟一直倚賴都市計畫法第39、83-1等條簡略的文字，及一些常惹爭議、次級法律基礎的規範。