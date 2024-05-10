富邦投信 挑對市場 市值型ETF穩穩賺

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選對市場後，投資市值型ETF有助聚財。富邦投信投資策略師徐翊達表示，投資市值型ETF，「選市」最重要，只要是長期成長的市場，市值型ETF不需擇股、定期定額則不需擇時，兩者搭配，是長期投資增值財富很不錯的方式。

徐翊達指出，市值型是指ETF成份股加權方法，公司市值愈高，會有愈高的投資比重，目前國內市值型ETF中成份股一定有相當比率投在台積電，近年市值型ETF不斷進化，陸續將公司治理、科技題材納入，以強化特色，從成份股來看，目前「含積量」多寡是主要差異，但大致上都能掌握到台股成長的主軸。

市值型ETF投資最重要是選對市場，由於市值型ETF已挑選這市場最具代表性的個股，即便經濟發展長期向上的市場，仍會面臨股市波動，因此建議投資人再透過定期定額，來分散時間風險，ETF不需擇股，加上定期定額投資不需擇時，有助長線累積資產。

但定期定額必須把握三大要點，一是起點不重要，終點才重要。據統計，定期定額買在相對高點或危機入市，長期下來平均年化報酬率差距非常小，但是期間若歷經景氣循環，能在相對高點出場，不經歷股市大回檔的財富清零，會比選對入場時點效益更高。

二是低點不停扣，高點要減碼，市場低迷之際切勿停止扣款，把握低檔累積單位數，獲利過高時，則可適度贖回減碼；三是微笑曲線是投資要勇敢，學習在過熱時清醒，大家看壞時，勇敢加碼或繼續扣款。

徐翊達分析，今年經濟發展的變數聚焦在美國降息及總統大選，高利率、弱復甦、大選年是今年必須持續觀察的三大重點，尤其美國總統大選牽動的可能是利率政策的轉向，今年還需關注製造業和服務業的復甦，及下半年消費復甦力道，都攸關景氣強弱程度。

利率方面，今年以來美國通膨仍未有效壓制，沒有大幅降息的可能，政策利率短期內難以回到非常低的水準，因此債券投資人可再耐心等待，債券價格大反彈「要等很長一段時間」。

2024年的投資建議為股債並重、缺一不可，只是債市投資需再觀察降息的時間。股市方面可以用大科技加上高利率產品為核心；投資風險必須留意全球通膨未歇可能再起，及陸股投資仍須觀察。