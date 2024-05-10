投信投顧公會 劉宗聖：ETF多元化 壯大市場

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國內ETF產品，已從台股到海外，從股票到債券，傳統到另類，配息頻率從年配發展到月配，3月底總規模已達4.76兆元，占共同基金比重達61％。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，國內ETF快速發展，不但寫下境內基金的新頁，投資人行為的改變，也將對台灣資本市場產生正面的效益。

劉宗聖分析，台股過去10年平均股息殖利率為4.1％，在全球名列前茅，對比美國標普500指數、日經225指數、韓國KOSPI指數之股息殖利率都不到2％，正因為台股高股息殖利率的獨特性，成為發展台股高股息ETF的優勢，也成為台股重回主場優勢的關鍵。

台股主、被動基金至今年3月底合計逾2.4兆元，占整體共同基金規模比重達31％，若統計自2020年以來增幅逾5倍，其中台股ETF增幅更高達9倍；若以受益人數來看，目前ETF受益人數逾千萬人，其中台股ETF受益人數占比72％，且與2019年底相比大增16倍；再看台股中的高息ETF則更驚人，目前規模達1.3兆元，與2019年底相比成長逾30倍，成為近年來驅動台股ETF成長的關鍵。

除了台股ETF，債券ETF的成長速度也強勁，台灣債券ETF截至3月底檔數為89檔，規模達2.4兆元，續創新高，穩居亞洲債券ETF規模最大，也是各類ETF最大資產類別，占比達51％，其次是就台股ETF占比達40％。

過去台灣投資人不斷將資金匯出海外投資，但2019年境內基金規模開始超越境外基金，去年金融帳投資海外金額大減，台幣存款餘額增幅明顯高於外幣存款，更引爆ETF規模大躍進，台股重回主場優勢，高殖利率重獲投資人青睞，將持續改變台灣財管市場資金流向。

劉宗聖說，過去國人偏愛投資海外的境外基金，是「眺望天邊的彩霞，忘了身邊的玫瑰」，現在台股好不容易重回主場優勢，越來越多投資人透過台股主、被動基金參與台股的成長。

劉宗聖認為，過去台灣投資人喜好交易波動度高的產品，近幾年明顯轉向配置，偏好存ETF領息，有利長期活絡台股資本市場。隨台股ETF持續火熱，規模不斷增長，吸引外資投資台灣，不僅將推升台股行情，企業價值提升，且更能壯大與活絡台灣資本市場。