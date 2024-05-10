元大投信 以股票型ETF切入台日美

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隨國內ETF商品多元發展，透過ETF可掌握全球市場的投資脈動，元大投信董事長劉宗聖建議，投資人今年可透過股票型ETF把握台、日、美三地的經濟成長，搭配債券、貴金屬、外匯等不同資產多元布局。

劉宗聖表示，台、美、日三地股市後市看俏。其中日本整體趨勢向上，尤其身為美國重要亞太戰略夥伴，外資積極布局是日股本波漲勢的最大推手，未來隨利率政策正常化、反映經濟復甦、勢必將吸引更多外資將資金配置在日本市場，尤其日本NISA帳戶提高免稅額度新制，亦將引導內資入市，可望再添銀彈。

台股同樣在資金持續流入下後市看好，加上全球庫存調整進入尾聲，商品需求穩步回升，加上HPC、AI等科技應用持續創造市場新需求，挹注台灣製造業、工業生產、出口動能。另外，外資去年買超2,755億元，終結三年連賣，今年初至3月中旬已買超2,099億元，買超程度大幅超越過往第一季水準，顯示外資持續看好台股後市。同時隨著國人退休需求增加，透過ETF為自己布局未來退休生活漸成民眾青睞方式，國人也持續投入台股市場，也成為台股長期利多基石。

美股則在生成式AI勢不可擋下，將引領美股後市走高。尤其觀察近期引領美股走揚的科技七巨頭本益比，在獲利攀升的情境下仍處過往歷史平均水準，顯示投機泡沫仍未成形，美股還未過熱。此外Fed釋出降息風向時，則將啟動債券ETF行情。

俄烏戰爭後，投資人對地緣政治風險關注度增加，避險需求推升黃金、白銀買盤，投資人亦可透過相關商品ETF進行多空操作。