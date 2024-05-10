ETF大未來》國泰投信 掌握Fed降息訊號 勢債必得

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「現在就是最好的債券買進時點！」國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠表示，依FedWatch預測，美國聯準會（Fed）2024年將降息2碼（1碼是0.25個百分點），較年初預期縮窄，依最新Fed點陣圖，至2025年底基準利率中位數為3.75％～4％，仍隱含降息6碼的空間，由此推估，隨著美國降息循環啟動，美債市場仍偏多看待，投資人應把握目前債市的甜蜜投資時點。

美國降息基調不變，今年第三季應該是關鍵時刻。鄭立誠分析，推估Fed啟動降息時間，將密切關注核心PCE（個人消費支出）至接近2.5％的水準，時間以今年7月至9月的機率最高。由於下半年通膨可能略高於Fed預估，因此Fed全年降息偏2碼，2025年初再1碼。

觀察過去10次升降息循環，隨殖利率下探，債券資本利得機會浮現，因此債市的多頭仍可正面期待。鄭立誠認為，債市的長期投資策略須留意景氣與利率所處的位階，以投資債市策略來看，首重安全先求不傷身，追求資本利得方面可以長天期公債為主，存債領息的話則建議鎖定A級金融債，或者投資級公司債。

因此，降息趨勢下值得投資的券種，一是美債，過去降息美國10年期公債殖利率彈升在均值以上2倍標準差（2008年以來），隱含殖利率在相對高檔位階，美債具長期投資價值。

以彭博20年期（以上）美國公債指數為例，20年期指數殖利率更達約4.84％。

二是投資級金融債，過去兩年金融債因聯準會激進升息，導致價格出現重挫，目前仍顯著低於歷史均值，未來潛在回升空間巨大。在投資等級債市中，金融債殖利率近6％，位處歷史相對高檔，投資價值浮現。尤其以上一輪升息循環的2016年～2018年數據來看，若於最後一次升息的2018年12月19日之後進場投資各類債券，金融債持有2年報酬率逾41％，成為降息趨勢下最佳總報酬期望值券種，這也是國泰10Y金融債（00933B）近期熱賣的主因。