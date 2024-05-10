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ETF大未來》贏家策略 ETF當理財神隊友

實踐人生各階段投資目標

●工商時報8日舉辦「ETF大未來 投資高峰論壇」，財經主播詹璇依（左起）、元大投信董事長劉宗聖、富邦投信總經理林欣怡、國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠及政治大學商學院財務管理學系教授周冠男共同進行座談。圖／顏謙隆
●工商時報8日舉辦「ETF大未來 投資高峰論壇」，財經主播詹璇依（左起）、元大投信董事長劉宗聖、富邦投信總經理林欣怡、國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠及政治大學商學院財務管理學系教授周冠男共同進行座談。圖／顏謙隆

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台灣每四個人就有一個人投資台股高息ETF，究竟誰適合投資這類商品？元大、富邦、國泰三大投信與學者針對如何創造ETF贏家策略進行高峰對談，建議不同族群據本身投資需求，選擇適合的ETF，學習檢視投資ETF的風險，才能打造最適切的ETF配置方案。

富邦投信總經理林欣怡認為，高股息絕對是投資組合中可配置的一環，但並非全部，尤其要回歸「投資能配出高息企業」的初衷，而不是選可配出高額現金的ETF。若以年紀來區分，年輕人投資可積極參與、累積投資經驗，建議投資長期有潛力的產業或未來展望有利基的市場，若沒有現金流需求，不如將投資效益擴大，透過市值型ETF可更有效參與市場成長。

國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠建議，年輕朋友在挑選ETF時，可多了解指數規則，多元佈局，分散風險，避免過度集中在同類型產品。例如許多年輕投資人以00878（國泰永續高股息ETF）做為核心存股標的，這是偏價值型的投資，建議可再投入台股市值型標的，或海外股票型ETF來分散風險，減少重複性，同時也有助提升資產累積速度。若有現金需求的投資人，如退休族等，建議可以高息股加債券ETF各半方式，利用股債雙存打造月退俸提款機。

政治大學財務管理學系教授周冠男指出，年輕人因還在工作，有固定收入，不應該只想著要從投資裡定期獲取現金流，即不要想拿回配息，應是長期投資，讓資本不斷累積，因為時間是年輕人投資時最好的朋友。

隨著年齡增長，股票投資比例降低，持債比例增加。年輕或壯年投資人應盡量選擇不配息或低配息頻率的ETF，讓本金與時間可增長。年老或退休族，因無固定收入，在稅率低，股利不會被課稅下，可依現金流出頻率，選擇相對應配息頻率的ETF商品。

如何挑選高股息ETF，專家一致認為，「絕對不能只挑配息率高的」。

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