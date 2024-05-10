贏家策略 ETF當理財神隊友

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台灣每四個人就有一個人投資台股高息ETF，究竟誰適合投資這類商品？元大、富邦、國泰三大投信與學者針對如何創造ETF贏家策略進行高峰對談，建議不同族群據本身投資需求，選擇適合的ETF，學習檢視投資ETF的風險，才能打造最適切的ETF配置方案。

富邦投信總經理林欣怡認為，高股息絕對是投資組合中可配置的一環，但並非全部，尤其要回歸「投資能配出高息企業」的初衷，而不是選可配出高額現金的ETF。若以年紀來區分，年輕人投資可積極參與、累積投資經驗，建議投資長期有潛力的產業或未來展望有利基的市場，若沒有現金流需求，不如將投資效益擴大，透過市值型ETF可更有效參與市場成長。

國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠建議，年輕朋友在挑選ETF時，可多了解指數規則，多元佈局，分散風險，避免過度集中在同類型產品。例如許多年輕投資人以00878（國泰永續高股息ETF）做為核心存股標的，這是偏價值型的投資，建議可再投入台股市值型標的，或海外股票型ETF來分散風險，減少重複性，同時也有助提升資產累積速度。若有現金需求的投資人，如退休族等，建議可以高息股加債券ETF各半方式，利用股債雙存打造月退俸提款機。

政治大學財務管理學系教授周冠男指出，年輕人因還在工作，有固定收入，不應該只想著要從投資裡定期獲取現金流，即不要想拿回配息，應是長期投資，讓資本不斷累積，因為時間是年輕人投資時最好的朋友。

隨著年齡增長，股票投資比例降低，持債比例增加。年輕或壯年投資人應盡量選擇不配息或低配息頻率的ETF，讓本金與時間可增長。年老或退休族，因無固定收入，在稅率低，股利不會被課稅下，可依現金流出頻率，選擇相對應配息頻率的ETF商品。

如何挑選高股息ETF，專家一致認為，「絕對不能只挑配息率高的」。