科技循環黃金十年啟動 群益投信 AI大勢才正要開始

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AI熱潮才正要開始，投資正當時。群益投信基金經理人洪祥益分析，人工智慧（AI）相關股票從去年至今雖已漲很多，但過去至今，每個新科技趨勢的循環大約是十年，像手機、電腦、網路等都是，AI發展仍要大量算力、伺服器，「現在才剛開始，股價及基本面之後才會慢慢表現」。

洪祥益指出，AI發展不只有晶片技術，還包括基礎建設、AI軟體創新、雲端儲存、光速傳輸、光通訊等，現在才剛開始發展，相關概念股開始受惠，不是漲很多，尤其美國AI概念股的本益比多已30多倍，台股相關股票本益比才20倍，仍是相當看好，投資人可把握機會，透過科技型或市值型ETF等，有機會享有這波科技創新紅利。

洪祥益指出，股息殖利率與投資報酬率總是難以兼得，若是看好科技，壓電子指數、市值型指數，那麼股息率一般會較低，若想賺高股息、依股利率選股，可能報酬率又可能跟不上大盤。看好對的趨勢、買對的股，報酬率才會上來。

至於什麼是對的趨勢，目前無疑是科技股，尤其是台灣晶片產業上中下游，券商預估今年半導體將迎來爆發性的成長，獲利年增率預期將高於非科技類股。

在選對股票方面，就是要同時兼顧科技、高息、成長因子才能拉高勝率，洪祥益說，獲利成長主要看的就是企業的EPS、毛利率，另外，外資持股占比也是重要的關鍵，因為外資資金部位龐大，一般不會短進短出，會透過專業團隊分析，找到未來三至五年成長性強的公司，因此外資持股高的企業，代表外資認同度高。

也許有投資人會認為外資持股往往是落後指標，看到指標時可能外資已殺出，以台積電為例，十年前台積電的外資持股僅30％、40％，現在已拉高至70％，代表外資在買台股時，若長線看好，就會拉高持股。

洪祥益強調，選股兼顧科技、高息、成長因子，更經得起多空淬鍊，跟漲抗跌力更強，可從2019年中美貿易戰降溫、降息循環、2020年新冠肺炎疫情等多空事件中獲得驗證，鎖定股利率高的、外資持股占比高的、獲利成長性高者，更能掌握這波科技黃金十年的大波段。