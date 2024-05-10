預防性降息股市會續漲 統一投信 股票核心、債券衛星

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市場期盼美國聯準會（Fed）降息，已從年初樂觀估計降6碼（1碼等於0.25個百分點），到目前僅估降息1碼～2碼，統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛指出，若今年只降1碼可能是預防性降息，股市將可能續漲，建議2024年資產配置，以股票為核心，債券為衛星，標的上建議美國科技成長型股為核心，衛星部位以美國公債、台股高股息為主。

市場研判Fed今年一定會降息，張美媛表示，美國核心通膨已在下降，租金通膨緩步降溫中，房價指數年增率2023年第二季已觸底，通常房價指數領先租金價格14個月左右，故租金價格約當2024年第三季觸底；就業市場也穩健緩慢降溫中，市場分析師綜合預估2024年底通膨朝向Fed目標2.6％邁進。美國經濟仍有韌性，個人消費為主要貢獻，4月美國ISM製造業和服務業成長放緩，但不至衰退。

張美媛認為，美國企業獲利穩健，主要來自美國五大科技巨頭。據5月3日FactSet估算S&P 500家企業2024年的EPS成長率為11％，其中有四個產業獲利表現大幅領先整體企業平均，分別為通訊服務的21.4％、資訊科技的18％、金融的12.6％及非必需消費的12.2％；通訊服務、資訊科技及非必需消費，主要EPS成長率最大貢獻者為谷歌和臉書、輝達及亞馬遜。

張美媛說，在美國經濟數據表現佳，無衰退跡象、未來盈餘逐季增加，主要由大型科技股引領，且美國通膨緩慢下降的環境下，今年可能降息1到2碼或甚至不降。

建議今年資產配置以股票為核心，債券為衛星，股票首選具有未來長線趨勢的股票，如AI主題或尖牙股，若風險承受度低，可提高台股高股息ETF比重，抵禦股市空襲來臨。

債券部位，若是長線投資人今年布局債券主要以領息為主，逢利率上彈分批佈局，資本利得則需耐心等待未來降息，短線投資人得進行利率區間操作；若風險承受度高，可自行預設美債殖利率區間，針對美債ETF做靈活的區間操作；若風險承受度低，可提高高評級公司債比重，即使降息時點延遲，仍有債息收入。