復華投信 先別All in 搞懂高息ETF九迷思

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高股息ETF掀投資潮，從2020年僅一檔到2024年4月已有19檔，規模有1.3兆元，前五大高股息ETF年化配息率從7％～12％，許多投資人想將錢ALL IN（全數重壓），復華投信新金融商品部投資經理人彭衍翰點出九大迷思，提醒借貸族、套利族、吃豆腐族，都不適合投資高股息ETF，以免賺不到預期利益、反付出更大成本。

彭衍翰指出，高股息ETF常見迷思，一是錯認價格越便宜越會漲，發行價從最早的25元降到今年主流的10元，投資人以為價格越便宜越會漲，但其實發行價低只是讓小資族更易參與，但漲跌幅都一樣，並不是10元投資就比較容易賺到錢。

二配息其實有波動風險，彭衍翰說，受歡迎的高股息ETF配息比較穩定，有些是動用配息平準金，目的是不讓後來的投資人稀釋既有投資人的配息，應用比較健康的心態看待。

三是過去配息率不等於未來配息率，新發高股息ETF會主打同一投信基金過去的高配息率，但新募基金若價格破發，依規定不能用資本利得配息，只能配股息，未必能有高配息率。

四是指數調整頻率高，不停換成份股，可能賺了股息，賠了股價；五是換股比例高會增加換股成本、比例低配息效果可能較差；六是股息股價成長都想要，要看選股策略是否有跟上，以免兩頭空；七基金先後換股，恐出現抬轎或被放空現象；八是指標檢驗期間過短，追求高股息卻未避開景氣循環股；九是跟著外資買賣，但外資買賣變化快，未必能與外資站同邊。

彭衍翰點出三種人不適合投資高股息ETF，一是借貸族，借信貸、房貸來投資；二是套利族，解定存投資高股息，但高股息ETF可能跌價，反不如三年定存利息；三是吃豆腐族，等別檔ETF換股抬轎，小心吃到臭豆腐。