ETF大未來》投資級債20年來最好買點 中信投信 存債時機到 領息還盼賺價差

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過去投資人買債看債息，買股票則要賺價差，中國信託投信固定收益投資科主管張勝原指出，現在剛好相反，買股是追求高息，買債期待價差，他強調現在是投資等級債券20年來最好投資時點，光殖利率就有5％，只要價格不跌逾5％，有機會領到較好息收，美國聯準會已說今年升息不是選項，未來若降息還有機會賺價差。

張勝原表示，很多投資人從去年開始狂買美債ETF，期待美國降息賺價差，但至今還等不到美國動作，聯準會5月初已表達升息不是選項，今年仍有望走向降息之路，接下來6月、7月、9月、11月、12月都有利率會議，且美國總統大選在11月，預估9月、11月最有可能宣布降息，6月是不錯的進場點。

張勝原說，中信投信從2020年至2024年都沒發債券相關基金或ETF，今年將開始發行債券ETF，主要就是看好現在進場投資的好時點，因為升息選項不見了，債券利率與價格是相反的，當利率向上、價格就跌，利率不會再升就代表現在債券價格在底部。

在降息環境下，長天期殖利率會更有「存債感」。統計2019年暫停升息至降息期間，15年期以上投資級優化收益ESG債券指數，因具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果相對突出，績效可達19.7％，優於10年～15年期的13.6％、1年～10年的11.6％。

張勝原強調，今年是進場存債的好時機，因為目前介於停止升息及等待降息階段，以投資級優化收益ESG債券指數殖利率為例，殖利率已來到相對高水位6.04％，且目前債券價格也因2022年聯準會快速升息影響下，債券價格相對面額仍折價達14％，僅87.9元，今年是好買點。

同時也提醒投資人，在買債券ETF時，可優先選擇發行價10元的，不只交易量會比較大、流動性較佳，且價格便宜也不必買零股，還要選擇有納入平準金機制的，配息才不會因除息前夕的大量申購而被稀釋，每月領息更穩定。