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ETF大未來》專家獻策 抱對ETF股債兩頭賺

財經主播詹璇依（左起）、統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛、復華投信新金融商品部副總經理廖崇文、中國信託投信固定收益投資科主管張勝原、群益投信基金經理人洪祥益及南臺科技大學財務金融系助理教授朱岳中共同進行座談。圖／顏謙隆
財經主播詹璇依（左起）、統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛、復華投信新金融商品部副總經理廖崇文、中國信託投信固定收益投資科主管張勝原、群益投信基金經理人洪祥益及南臺科技大學財務金融系助理教授朱岳中共同進行座談。圖／顏謙隆

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2024年進可攻、退可守的投資策略，復華投信新金融商品部副總經理廖崇文表示，2024年金融市場主旋律，即AI科技發展、通膨尾聲，上半年股優於債、下半年債優於股；中國信託投信固定收益投資科主管張勝原建議，可把閒錢投資有月配息的債券ETF，再用每月配息定期定額買股票ETF，當股價修正時再賣掉債來買單筆加碼，進可攻、退可領息，股債兩頭賺。

統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛指出，今年美國朝經濟軟著陸，甚至不著陸方向，年內預防性降息可能性大，應以美股和台股為核心主軸，美股可長期持有大型科技股作核心資產，搭配台股高息，同時參與成長與領息。

張美媛說，美國十大科技股雖股價高、但EPS也跟上作支撐，PE仍在合理範圍，可採定期定額方式投資。而美國降息預期延後，反而提供利率彈升、債券價格下跌的布局時機，未降息前，先以領息為主，再耐心等待降息的資本利得。

廖崇文強調，現在不怕高低點，只要找好標的，如大型龍頭股依舊是趨勢領航者，若覺美股、台股貴，日股有很多標的很便宜，景氣循環下，大公司也較抗震，未來AI發酵會是各產業雨露均霑。未來降息時，債券飆升將比股票恐怖，選A級公司債，在景氣逆風還有下檔保護。

群益投信基金經理人洪祥益認為，若想賺降息財，投資級債、美公債可用8比2或7比3來配置，因為投資級債有信用利差，公司基本面向上，即有好表現，美公債是反應美政府利率變化，降息有利長天期債，此種搭配夏普值較高。

南臺科技大學財務金融系助理教授朱岳中解析，若買債是為了賺降息的價差，歐洲6月就要降息，歐債是不錯考量，現在就可布局。至於美國不知何時降息，可買短債，像巴菲特波克夏財報顯示買了1,300多億元短債、長債只買200億元，因為短債殖利率就有5％，投資級債也超跌，可分批布局，美長天期公債可等真的要降息再進場，雖然少賺一波，但至少不會套牢。

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