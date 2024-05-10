專家獻策 抱對ETF股債兩頭賺

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2024年進可攻、退可守的投資策略，復華投信新金融商品部副總經理廖崇文表示，2024年金融市場主旋律，即AI科技發展、通膨尾聲，上半年股優於債、下半年債優於股；中國信託投信固定收益投資科主管張勝原建議，可把閒錢投資有月配息的債券ETF，再用每月配息定期定額買股票ETF，當股價修正時再賣掉債來買單筆加碼，進可攻、退可領息，股債兩頭賺。

統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛指出，今年美國朝經濟軟著陸，甚至不著陸方向，年內預防性降息可能性大，應以美股和台股為核心主軸，美股可長期持有大型科技股作核心資產，搭配台股高息，同時參與成長與領息。

張美媛說，美國十大科技股雖股價高、但EPS也跟上作支撐，PE仍在合理範圍，可採定期定額方式投資。而美國降息預期延後，反而提供利率彈升、債券價格下跌的布局時機，未降息前，先以領息為主，再耐心等待降息的資本利得。

廖崇文強調，現在不怕高低點，只要找好標的，如大型龍頭股依舊是趨勢領航者，若覺美股、台股貴，日股有很多標的很便宜，景氣循環下，大公司也較抗震，未來AI發酵會是各產業雨露均霑。未來降息時，債券飆升將比股票恐怖，選A級公司債，在景氣逆風還有下檔保護。

群益投信基金經理人洪祥益認為，若想賺降息財，投資級債、美公債可用8比2或7比3來配置，因為投資級債有信用利差，公司基本面向上，即有好表現，美公債是反應美政府利率變化，降息有利長天期債，此種搭配夏普值較高。

南臺科技大學財務金融系助理教授朱岳中解析，若買債是為了賺降息的價差，歐洲6月就要降息，歐債是不錯考量，現在就可布局。至於美國不知何時降息，可買短債，像巴菲特波克夏財報顯示買了1,300多億元短債、長債只買200億元，因為短債殖利率就有5％，投資級債也超跌，可分批布局，美長天期公債可等真的要降息再進場，雖然少賺一波，但至少不會套牢。