Fed遲不降息 亞洲國家面臨貨幣保衛戰

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實際利差是美元的主要推動因素

近期美國通膨數據似乎再次升高，引發對於聯準會（Fed）降息前景的疑慮。自2月初以來，美國2年期公債殖利率飆升了約90個基點，一度觸及5％，接近去年10月高點水準。根據貨幣市場期貨價格顯示的降息預期，已從今年初的降息七碼，縮減到降息兩碼。

由於去年大量移民進入美國，有助於逐漸緩解勞動市場緊張的情況，高利率也會逐漸對經濟成長產生壓力，渣打銀行財富管理團隊認為，Fed可能在下半年啟動降息，時間點較先前預期晚，年底前預估降息2碼，幅度也比之前預估少。預期美元指數未來三個月和12個月的目標價分別為107和105，維持高檔震盪格局。

■美元是「我們的貨幣 你們的問題」

在上個世紀70年代，美國尼克森主政時期的財政部長康納利（John Connally）曾向一群央行官員表示：「美元是我們的貨幣，但可能是你們的問題」。如今這句話似乎仍然適用，因為強勢美元讓許多國家貨幣政策變得更趨複雜。在美元走強和大宗商品價格普遍上漲的背景下，許多國家面臨貨幣貶值壓力，從而導致輸入型通膨風險升高。

政策制定者面臨決策兩難：如果他們想要刺激經濟，但搶在Fed之前降息，可能會加劇當地貨幣貶值和潛在通膨上升；如果為了支撐匯率而推遲降息或甚至轉向升息，則可能導致金融環境趨緊，壓抑經濟成長動能。現階段，美國處於「金髮女孩」經濟（不冷不熱恰到好處）令Fed不急於降息的情況下，反而成了其它國家貨幣貶值的壓力來源。

4月24日，印尼央行意外升息一碼，主要是出於穩定印尼盾匯率的考量。此外，根據韓國央行5月7日公布的數據顯示，韓國4月底外匯儲備金較前一個月下降59.9億美元，為2022年9月以來的最大單月跌幅，韓國官員表示，外匯存底下降的原因是用於維護匯率市場。

然而，最引人關注的還是日圓的貶值會否引發亞洲貨幣的競貶潮。由於美國經濟數據優於預期，Fed呈現鷹派傾向，導致美國公債殖利率和美元飆升；與此同時，日本央行雖然結束了負利率政策，但始終維持相對寬鬆的立場，令日圓持續疲軟，一度貶破160兌1美元價位。儘管日本官方在160日圓兌1美元關卡附近進行干預，讓日圓周線（4/29～5/3）反彈逾3％，但由於美日利差仍然較大，短期令美元兌日圓仍可能偏強，未來三個月的預估價為156；在美元強勢的背景下，日本央行將繼續保持耐心，適當進行口頭干預或進場穩匯。如果下半年Fed降息訊號明朗化，美元兌日圓未來12個月的走勢可能將回到150價位。

■人民幣動向至關重要

亞洲貨幣能否止跌，關鍵除了Fed政策動向外，中國大陸在亞洲強大的經濟影響力，使得人民幣的走勢也至關重要。中國大陸五一長假期間，香港股市與離岸人民幣均呈現明顯上漲，可能是因為中國大陸經濟基本面呈現落底回穩，以及評價面偏低吸引國際資金回流。

此前，中國大陸官方為了刺激經濟，實施一連串寬鬆財政與貨幣政策的背景下令人民幣趨貶，但年初以來人民幣走勢相對穩定，有助於紓緩亞幣貶值壓力。有鑑於中、日、韓均在美元強勁的逆風下，先後出手穩定匯率，不至於發生亞幣競貶的情況。現階段，影響各國匯率的關鍵因素，是與美國的利差產生的資本移動，而這項因素只能靜待美國降息訊號明確才可能扭轉。