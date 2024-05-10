如何發展核融合潔淨能源產業

朱永光／聚界潔能副董事長

國際間已有歐美日等國積極推動核融合技術的研發與商業應用，然而，國內對此仍存觀望態度，這種現象令人擔憂。面對國內產業的持續發展，對電力的需求呈現持續增長的趨勢，特別是在淨零排碳的規範要求下，對綠色能源、尤其是下一代的潔淨能源的需求更加迫切。此外，對於台灣作為護國神山之一的台積電及其半導體產業供應鏈來說，隨著人工智慧（AI）和算力需求的增長，不僅在製造製程上需要更大量的電力支援，而且衍生出的資通訊端應用產品的製造，以及終端數據使用者等方面的電力需求日益龐大。

這不僅涉及到支持這些產業、公司在台灣的持續發展，抵禦國際地緣政策的影響，而且需要確保它們能夠在淨零排碳的競爭環境中持續生存。因此，在這樣的浪潮下，新一代的潔淨能源供應不僅關乎產業的競爭力，也關係到國家整體實力（特別是在AI和算力領域），甚至可能涉及到國家安全問題。

眾所周知，核融合能源被認為是潔淨能源的終極解決方案，且商業化已經不再是遙不可及的目標。因此，我們不再需要爭論是否應該發展核融合能源，而是應該如何積極參與，並確保能夠及早獲得這一新能源。此外，由於國際間正積極倡導國際合作共同推動核融合產業的發展，我們更應抓住這一個機遇，迅速找到適合我國發展的角色和參與項目，確保我們在這一場競爭中保有一席之地。

為此，建議政府參考日本政府的做法，帶頭打造基礎平台，並在政策上宣導以及研擬核分裂與核融合分隔的監管機制。同時，政府應該通過資金支持學術機構和民間企業，厚植國內的研發實力，並組織產官學研的聯盟，以形成國家團隊。

■比照竹科發展模式，籌建核融合能源科學園區

為加速核融合能源的落地發展，可以借鑒設立竹科的經驗，在南部籌劃建設核融合能源科學園區，作為產官學研的聚集地；同時，吸引國際相關公司在台灣進行商業應用系統的共同設計、共同開發及生產製造，最終推向全球市場，如此台灣有望成為全球核融合潔淨能源的商轉產業中心及基地，這一措施不僅能維護、支持、加強台灣半導體業的國際關鍵地位，更因核融合潔淨能源產業具有兆元級的潛力，其規模將遠超過半導體產業，可謂是其數倍。這個新興產業將有潛力成長為台灣經濟的第二重要支柱。

■投資國外相關新創公司，與國際產學接軌

另一方面，建議透過投資國外潔淨能源新創公司的方式，以加速國內產研業與國際的接軌。值得一提的是，可依循2016年國發基金及科技部聯手執行台矽計畫，投資美國中經合創投。透過獎勵機制的設計，成功引導其基金投資組合公司中的美國核融合技術新創AlphaRing公司與台灣產學界鏈結。

聚界子公司在台灣的設立，不僅是為了支援其美國母公司的全球業務發展，同時也為其尋找產業策略合作伙伴，共同設計開發商用系統。另為招募培育核融合人才，聚界也設計推出離子束系統，與清大、成大等校合作開設相關課程，讓學生實際操作實驗，獲取實務經驗並與所學理論互相驗證。進而透過與國外重點核融合教研機構如UCLA、UC Berkeley及MIT等展開國際共研計畫，促進人才培育及技術交流。相信政府可透過類似國發基金等政府基金投資的方式，協助國內產研業加速引進國際人才和創新技術，為我國在核融合潔淨能源的國際鏈結上開啟快速通道。

更希望和碩董事長童子賢所提的「得核融合者得天下」震撼性言論，能立即喚起產官的危機警覺，促使各界加速共同協力，積極參與國際合作，勇敢地投身核融合技術的發展。我們迫切需要加速建構我國的潔淨能源產業聚落，以打造第二座護國神山群。