AI手機成品牌轉骨良藥

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資策會MIC調查，2017年後，全球手機市場趨於成熟與飽和，其後歷經COVID-19、經濟衰退等利空，出貨量到了2023年已跌至11.7億台的近十年新低。所幸隨著生成式人工智慧（AI）和大型語言模型（LLM）飛躍式發展，AI應用躍升為各大手機廠轉骨主旋律。

為何手機品牌皆視AI為救世主？一如高通執行長Cristiano Amon所言，AI可能為智慧型手機注入新的生命，其將有機會創造一個新的升級週期。換言之，就是可以重塑用戶的使用體驗，加速換機週期。

事實上，過往智慧手機應用中，已有AI存在。例如眾所熟悉的蘋果語音助理Siri，就有AI的成分；或是像拍照時啟動自動對焦、場景辨識、指紋／臉部辨識解鎖等功能，都與AI密不可分。

只不過以往智慧型手機使用AI，主要在於輔助，以優化手機功能。然而，隨著生成式AI迅速發展，得以讓智慧手機步入2.0世代，打造更佳的人機互動與個性化服務效益，像是圖文生成、文章自動摘要、通話翻譯、智慧搜索等功能，都是為了重塑手機使用體驗。

也因此，今年以來已有數支AI手機問世。像是年初三星推出的全新Galaxy S24系列即主打多元AI應用，具備搜尋圈、智慧即時翻譯、智慧自動摘要等功能；大陸品牌小米、OPPO、vivo等，也都陸續發表新機，競逐AI商機。

值得一提的是，對於產品開發向來保持緘默的蘋果，在這波生成式AI浪潮中，面對前仆後繼的安卓陣營AI手機，也不得不提早表態，強調自身已開始布局；執行長庫克更在年度股東大會中預告，蘋果今年稍晚將會公布生成式AI計畫。

不僅如此，為衝刺AI布局，蘋果近期更是接連收購兩家新創，分別是加拿大AI新創公司DarwinAI和巴黎AI新創公司Datakalab。此舉被外界認為是為了替iPhone導入AI功能鋪路，因為這兩間公司的主要業務都是打造不用仰賴雲端，可直接在設備端運行的AI工具。

總之，AI功能勢將逐漸成為智慧手機標配，這已是大勢所趨， 接下來就是看各大手機廠如何靠AI發展更多差異化服務或創新體驗，吸引消費者目光，拓展更多商機。