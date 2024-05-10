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楊雅惠／臺大財金系兼任教授、前金管會委員

世界金融市場情勢萬變，金融活動昌旺，資金快速跨境流動，形成若干世界金融中心。狹義金融中心是指全球貨幣金融運行中處於中心地位的金融市場，廣義金融中心指某區域內發揮金融活動中樞作用的大中型城市。

■台北在世界金融中心排行 已落居73名

各城市都各自努力，分別提出邁向金融中心之期許，包括全球金融中心、區域金融中心、地區金融中心、企業籌資中心、理財中心等，其市場規模、交易對象、商品特色，皆有差別。國際上已有研究報告搜集資訊，對各地金融中心進行排名評比。台灣曾把發展金融中心作為政策目標，提出若干改進措施。而今與眾多競爭都會相較，台灣落點何處？

全球金融中心指數（Global Financial Centers Index，GFCI）由英國智庫機構Z/Yen公布，從2007年以來，每年3月及9月公布兩次世界金融中心排行榜，除了冠亞軍長期由紐約與倫敦穩坐寶座，其餘各地排名乃年年有所更動，競爭頗為激烈。台北在此報告自2009年3月開始出現，出場名次為41名，接著數年上下震盪，自2014年9月至2019年9月之間穩定居於30名上下，但2020年之後各期全落在40名之外，不再回到30名之內，最新一期於2024年3月公布的排名，台北已掉落至73名，比上一期2023年9月份55名更退步了18名。此報告評比的城市為121個，台北已從前半段掉出，成為後半段的成員。退步之態勢與程度，已不容率爾翻頁等閒視之。

要成為世界金融中心，必須具備相當條件，包括足夠的市場規模與流動性、完備而具彈性的金融法規、接軌順暢的國際化程度、穩健成長的政經發展環境、周全的金融及社會基礎設施等等。觀察台灣金融體系的長期發展，其實也有若干建樹。從銀行機構健全度而言，自從1990年代對問題金融機構啟動整頓，投入金融重建基金，尤其對銀行業以及信用合作社、農漁會信用部等機構予以整理，其逾期放款（=廣義逾期放款／總放款（含催收））比率已逐年下滑，2006年金融海嘯前逾期放款率為2.13％，2008年金融海嘯後更逐年下跌，2023年降為0.14％，可謂銀行機構體質大致趨向理想。

至若觀察金融深化的程度，以歷年金融機構總資產與名目GDP之比值而言，2010年為3.065倍，2023年為3.569倍，稍見緩步增加。金融體系的發展，穩健與成長必須兼顧。台灣金融發展可謂是穩健保守有餘，積極拓展不足。

吾人並不以金融業創造超額所得為金融發展唯一理念，不以追求全球金融中心名列前茅為標竿主旨。金融發展宜與經濟發展相輔相成，不只著眼金融業本身利潤，宜能支援產業製造及國際貿易，協力經濟成長。近年來金融發展政策理念尚負有輔助任務，包括協助文創產業、綠能產業、GSE等等目標，也在疫情、災難時提供資金支援，皆可正向視之。然而，無論對這些輔助目標如何支援，均不可戕害金融業本質。申言之，即使台灣金融體系的發展維持現狀，然而在全球各地激烈競逐下，排名自是不進則退，在國際金融舞台上有式微之虞。

觀乎各國經驗，發展的模式不同，以紐約與倫敦而言，乃是強大的經濟實力使然，自然營造出全球金融中心。以新加坡這個法制嚴厲高度管制的國家而言，目前已是世界排名第三的金融中心，其發展策略乃是境內境外分離的模式，境內管制，境外開放，先打造離岸金融市場，快速成長後再轉型為內外合一的金融市場。再以瑞士為例，其政治中立角色吸引巨額外資注入，發展出亮眼的資產管理業務。各國各地的發展策略不同，競爭不休的態勢則是相同。

■欲吸引內外資金，必先鬆綁管制與豐富金融商品態樣

擬提振國際上認定的台北金融地位，須加強吸引國際資金垂青，爭取跨國企業駐足，撤除不必要的管制，降低國內外資金進出交易的障礙，開放金融商品的態樣，並在我國優勢下構建金融特色，輔以風險控管，勾劃發展藍圖，逐步開放，步步前行。

台灣被環球金融雜誌（Global Finance）世界最富國排名評為第14名；另外，主計處指出，我國超額儲蓄2022年、2023年為3.3兆，推估今年可能達到3.8兆。這豐沛的資金環境，可否有助成金融中心的機會，可思之。GFCI所評分的指標，包括商業環境、金融業發展、基礎設施、人力資本、聲譽與一般性因素等五項，可作台灣檢視相關面向的參酌。近年來國際金融中心排名的下跌令人警惕，宜綜合考量，深入探討，逐年規劃，期望在國際金融舞台上，擦亮世人眼光。