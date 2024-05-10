日銀理事全轉鷹 續升息、少購債

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日本銀（央）行9日公布4月政策會議摘要，理事會成員貨幣立場壓倒性轉向鷹派，呼籲持續升息以防通膨失控，也應減少大買債券，並著手縮減資產負債表。日銀總裁並表示，日圓貶值將是制定貨幣政策指引的關鍵因素。

日銀4月25～26日會議摘要顯示，鑑於通膨持續升溫，甚至超越央行設的2％目標，日銀理事會九名成員呼籲穩定升息。

一名決策委員指出，日圓走貶的背景下，倘若基本通膨率一再偏離基礎情境，貨幣政策正常化步伐很可能會加快。

上月日銀委員在政策會議上偏鷹的辯論，呼應日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）日前釋出的多次升息訊號，升高日銀往後幾個月調高短期借貸成本的機率。

從會議摘要上的論點來看，多數呼籲日銀穩定升息，而且要考慮未來削減購債規模。有委員要求在某個時機，表達日銀有少買債券及著手縮減資產負債表的打算。

大和證券首席經濟學家末廣徹（Toru Suehiro）表示，對日銀而言，減少購債或許比升息簡單得多，後者須仔細評估其對經濟的衝擊。

升息速度比預期快，抑或日銀減少購債，都有助減緩日圓貶勢。植田總裁9日告訴國會，日銀在制定貨幣政策指引時，會將日圓近期挫跌考量在內加以審視。

日銀會議紀要釋鷹調，助日圓匯價9日短暫反彈，但市場對日圓看法仍偏空，交易員多觀望下周出爐的美國通膨數據，以推測聯準會何時降息，日圓反轉走跌。周四日圓跌0.2％，來到155.87兌1美元。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）9日赴國會報告，再度對日圓貶過頭發出警告，他憂心日圓跌跌不休，恐因進口成本攀高損害日本經濟。