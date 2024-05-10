強化電動車供應鏈 韓砸70億美元扶持電池業

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韓國政府打算投入約70億美元，以強化本國電動車電池供應鏈，進而降低對中國的倚賴，也藉此達到美國減稅優惠的相關要求。

韓國產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）8日宣布，今年擬向國內電動車電池產業提供9.7兆韓元（約71.4億美元）的政府融資，旨在打造該國供應鏈，好讓該國電動車與電池廠商能夠繼續符合美國的規定而受惠。

韓國政府財政支持方案包括更便宜的政府貸款以及減稅優惠，有助於該國電動車電池廠商向美國以及美國自由貿易夥伴採購關鍵礦產。產業通商資源部指出，這些資金將用於協助開發鋰金屬電池或替代品，盼能取代電池關鍵原料石墨。

韓國官方投入資金，為的是讓韓國電動車廠商以及電池供應商在未來能符合美國複雜的補助法規。如今美方對於中國製造商採取更強硬的立場，根據其中一項規定，車廠若要符合美國稅務優惠的資格，就不可採用來自中國的關鍵礦物。

拜登政府本月稍早放寬電動車的減稅條件要求，宣布到2026年以前購買含有中國石墨的電動車仍可享購車補助，這消息令車廠鬆一口氣，意味還可擁有一段緩衝時間籌備供應鏈多元化。

韓國產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）8日與國內電動車企業與電池廠商高層會面。他表示，眼前有兩年的寶貴時間，可趁此機會分散石墨和其他關鍵電池材料的供應鏈。

根據拜登政府頒布的《降低通膨法案》規定，倘若電動車或電動車電池的關鍵材料源自引發疑慮的外國企業，則無法獲得減稅補助，這些規定主要是衝著中國而來，因該國主宰全球石墨供應。