晶片禁售華為 英特爾下修Q2營收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

晶片巨擘英特爾（Intel）8日表示，美國政府撤銷晶片商對於華為的銷售許可後，預期本季營收將受到衝擊。英特爾預估，今年第二季營收將低於130億美元，仍落在先前預估的125億～135億美元區間，今年財測則維持不變，全年營收與獲利仍將實現成長。

英特爾8日股價大跌2.2％，每股收報30美元，今年迄今大跌逾37％。

英特爾在一份監管文件裡指出，他們7日收到通知，該公司向「中國大陸一家客戶」的供貨許可遭撤銷。該公司發言人8日證實，美國商務部已撤銷他們對於華為的部分晶片出口許可。

事實上，拜登政府去年便曾考慮收緊晶片出口管制。媒體近日也引述消息報導，美國商務部已撤銷英特爾與高通（Qualcomm）向華為出口產品的許可。

華為上個月發表旗下首款人工智慧筆記型電腦，其中搭載英特爾晶片。這引發美國部分議員不滿，要求撤銷相關出口許可。

美國政府2019年將華為列入「實體清單」，在沒有出口許可情況下不得向其供貨。但英特爾與高通在內的美國供應商獲准繼續向華為供應部分晶片，包括筆電的中央處理器與4G手機晶片。

在中美科技戰打得如火如荼之際，這些出口許可令部分企業能獲得來自中國市場的穩定收入。

華為儼然已成中美貿易衝突的風暴中心，美國限制華為取得高通最新5G晶片並對輝達AI晶片實施全面管制，導致華為業務成長受限。中國也展開報復行動，要求電信業在2027年前停止使用外國晶片。

高通財務長帕基瓦拉（Akash Palkhiwala）5月初表示，隨著中國電信業轉向5G發展並停止採購高通獲准銷售的4G晶片，該公司預期2025年無法從華為身上賺得任何收入。