散戶抬轎 Robinhood首季飽賺

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有「散戶大本營」之稱的美國線上券商羅賓漢（Robinhood）在8日美股盤後公布首季轉虧為盈，且獲利與營收均創歷史新高，主要是美股屢創新高而吸引散戶進場，加上比特幣也創高激勵來自加密幣交易的營收增加，都是其交出漂亮成績單的重要因素。

財報利多刺激9日開盤大漲5％報18.75美元。其股價今年來累漲逾4成。

羅賓漢首季淨利1.57億美元，每股獲利0.18美元，遠高於市場預估0.06美元。其去年同期虧損5.11億美元，每股損失0.57美元。營收年增40％至6.18億美元，也高於預估5.49億美元。

羅賓漢表示首季用戶數，較去年同期增加81萬個至2,390萬，其中訂閱付費服務Gold的用戶數也大幅增加至170萬個，為三年來增加最多的一季。

其首季保管用戶的資產年增65％至1,296億美元。外界認為其保管資產規模可反映散戶的信心程度。由於交易量大增，讓其平均每個用戶帶來營收年增35％。

2020年和2021年新冠疫情期間，美股因政府全力救市和聯準會超寬鬆貨幣政策而屢創新高，吸引散戶瘋狂搶進股市。當時羅賓漢強調其平台是為新手設計方便交易介面，因此坐上順風車而迅速崛起，並且是迷因股狂潮的重要推手。

由於羅賓漢交易平台大受歡迎，用戶活躍程度和營收業績表現，被外界視為大盤氣氛的縮影。

除了美股，加密幣交易也崛起成為其重要業務之一。首季來自這業務的營收達1.26億美元，占整體營收比重約2成，是帶動營收成長的重要來源。

但羅賓漢6日表示美國證交會（SEC）已對其發出「威爾斯通知」（Wells Notice），為其加密幣交易業務前景蒙上陰霾。威爾斯通知是SEC提出訴訟前所發出的非正式提醒，讓收到通知的公司可與之溝通和協商。

羅賓漢法務長蓋勒（Dan Gallagher）在部落格發文表示，羅賓漢對SEC的舉動和其仍然認為公司平台上的加密資產並非合法證券等感到失望。