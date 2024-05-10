Airbnb首季獲利 年增逾倍

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度假訂房網站Airbnb於8日盤後公布第一季業績，儘管淨利較去年同期翻倍成長並寫下同期新高，然而本季營收指引略低於市場預期，摜壓該公司股價應聲重摔逾8％。

總部位於舊金山的Airbnb上季營收年增18％達21.4億美元，超越該公司先前20.3～20.7億美元的預測範圍，也高於FactSet追蹤市場預估的20.6億美元。淨利年增126％達2.64億美元，創歷年同期新高，每股盈餘則為41美分，遠超出市場預期的每股24美分。

總訂單價值躍升12％達229億美元，超出市場預期的224.1億美元。其中住宿天數和體驗訂單量年增9.5％，達約1.33億美元；自由現金流為19億美元，成長21％。

按地區來看，亞太及拉丁美洲的訂單量分別出現21％和19％的大幅成長，北美地區則略有放緩；網站整體活躍掛牌量年增17％，其中成長幅度最高的也是亞洲和拉丁美洲。

展望未來，Airbnb預計截至6月底的第二季營收將落在26.8億美元至27.4億美元之間，年增8～10％，略低於FactSet調查的預估27.4億美元。此外，本季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）預計將與去年同期持平。

Airbnb指出，第一季適逢閏日及復活節假期提前，因此出現成長，但也拖累第二季獲利，加上外匯匯率影響，本季的業績將遭遇「明顯的多重阻力」。

儘管如此，Airbnb預計第三季業績成長速度將較第二季加快，主要受惠國際重大體育賽事期間的強勁旅行需求，像是7月將舉辦的巴黎奧運開幕及歐洲國家盃開踢（UEFA）。